Chở 1,6 tấn bì lợn bẩn từ Hải Dương vào Thanh Hóa tiêu thụ

Chiều 23/5, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, Đội Cảnh sát kinh tế (Công an thành phố Thanh Hóa) vừa phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 1 (Cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa) kiểm tra ô tô biển kiểm soát 34C-358.64 do Nguyễn Đăng Hoàng (SN 1989, ở tỉnh Hải Dương) điều khiển, thu giữ 1,6 tấn thực phẩm bẩn.

Lực lượng chức năng kiểm tra, thu giữ số thực phẩm bẩn trên xe tải (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa).

Tại thời điểm kiểm tra, trên thùng xe có 30 bao tải chở bì lợn nhưng tài xế Nguyễn Đăng Hoàng không xuất trình được bất cứ giấy tờ, hóa đơn liên quan.

Theo lời khai của tài xế Hoàng, toàn bộ số bì lợn trên do ông mua và thu gom từ Hải Dương vào Thanh Hóa tiêu thụ.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.