Chính thức nối lưới điện quốc gia cho đặc khu Côn Đảo

Lúc 4h5 ngày 4/9, Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) và Ban quản lý dự án điện 3 đã đóng điện xung kích thành công trạm biến áp 110kV Côn Đảo, phục vụ việc cấp điện từ điện lưới quốc gia cho đặc khu Côn Đảo (TPHCM).

Trước đó, ngày 2/9, EVN cũng đã đóng điện thành công Dự án cấp điện từ lưới điện quốc gia cho đặc khu Côn Đảo.

Việc đóng điện thành công đã mở ra một bước ngoặt quan trọng cho đặc khu Côn Đảo, bảo đảm cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ quốc phòng - an ninh và nâng cao đời sống nhân dân.

Côn Đảo chính thức hòa điện lưới quốc gia (Ảnh: EVN).

Công trình đồng thời thay thế các nguồn phát điện diesel tại chỗ vốn chi phí cao và phát thải lớn, qua đó giúp giảm chi phí sản xuất điện, hạn chế khí thải nhà kính, góp phần thực hiện cam kết giảm phát thải và phát triển bền vững của Việt Nam.

Dự án có quy mô cấp điện áp 110kV, tổng chiều dài 103,7km, gồm 17,5km đường dây trên không, 77,7km cáp ngầm xuyên biển và 8,5km cáp ngầm trên đảo. Tổng mức đầu tư 4.923 tỷ đồng. Chủ đầu tư là Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Công trình được khởi công tháng 12/2024; hoàn thành kéo dải cáp toàn tuyến ngày 12/8; hoàn tất mở rộng Trạm biến áp 220kV Vĩnh Châu ngày 5/8; đóng điện thử nghiệm toàn tuyến ngày 22/8 và chính thức đóng điện ngày 2/9.

Vị trí trạm biến áp đặt ở đặc khu Côn Đảo (Ảnh: Lý Huyền).

Dự án đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong chiến lược phát triển hạ tầng năng lượng quốc gia, thể hiện quyết tâm của Chính phủ và ngành điện trong chăm lo đời sống, phát triển kinh tế - xã hội tại khu vực biển đảo và vùng biên giới.