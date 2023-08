Chính phủ ủng hộ quy định miễn thuế thu nhập với chuyên gia đầu ngành

Nội dung này được đề cập trong Nghị quyết phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 8 vừa được Chính phủ ban hành.

Về dự án Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp, Chính phủ cơ bản thống nhất với nội dung dự án Luật. Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan nghiên cứu, tiếp thu tối đa ý kiến của Thành viên Chính phủ bảo đảm các yêu cầu.

Trong đó, bổ sung Quy hoạch xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng, công nghiệp an ninh tại dự thảo Luật; quy định Quy hoạch xây dựng và phát triển Công nghiệp quốc phòng, công nghiệp an ninh là quy hoạch ngành quốc gia.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 8 (Ảnh: Đoàn Bắc).

Liên quan quy định nguồn vốn chuyên biệt cho phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh, Chính phủ thống nhất chủ trương cần có nguồn tài chính đặc thù dành cho công nghiệp quốc phòng, an ninh được bảo đảm từ nguồn lực Nhà nước, kết hợp huy động các nguồn vốn hợp pháp khác do cấp có thẩm quyền quy định.

Về việc miễn thuế thu nhập cá nhân đối với chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành, tổng công trình sư trong lĩnh vực đặc thù, Chính phủ thống nhất cần có quy định ưu đãi phù hợp để thu hút các chuyên gia, nhà khoa học trong lĩnh vực này.

"Bộ Quốc phòng phối hợp với Bộ Công an, Bộ Tài chính thể hiện nội dung này bảo đảm tính đồng bộ của hệ thống pháp luật", theo yêu cầu của Chính phủ.

Về dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và Luật Đường bộ, Chính phủ yêu cầu đánh giá những vướng mắc, bất cập trong thực tiễn để sửa đổi, bổ sung 2 dự án Luật bảo đảm tính khả thi, tính thống nhất, đồng bộ và đúng thẩm quyền của các cơ quan.

Để nâng cao chất lượng xây dựng thể chế, pháp luật, Chính phủ yêu cầu các bộ trưởng phải trực tiếp phụ trách lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng pháp luật, đồng thời chịu trách nhiệm về chất lượng dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do mình ban hành hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành.

Chính phủ thống nhất nội dung của dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) và yêu cầu làm rõ lý do sửa đổi, bổ sung các quy định không còn phù hợp, cần bãi bỏ hoặc cần ban hành mới.

"Quy định của dự thảo Luật phải thể hiện rõ nguyên tắc, chủ trương đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước giữa cơ quan Trung ương và chính quyền của Hà Nội, giữa các cấp chính quyền của Hà Nội", theo yêu cầu của Chính phủ.

Trong tháng này, Chính phủ đã tổ chức 7 phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật; cho ý kiến, thông qua 12 đề nghị xây dựng luật, 14 dự án luật, 9 dự thảo Nghị quyết để trình Quốc hội cho ý kiến trong năm 2023 và năm 2024.