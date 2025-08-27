Chiến sĩ trẻ nén nỗi đau mất bố, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ A80

Binh nhất Phan Gia Huy, trú tại phường Đồng Hới (Quảng Trị), là chiến sĩ thuộc Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 1, Sư đoàn 324, Quân khu 4. Huy đang tham gia luyện tập phục vụ diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (nhiệm vụ A80).

Sáng 26/8, sau buổi luyện tập tại Làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam (Hà Nội), Binh nhất Phan Gia Huy nhận hung tin, bố qua đời ở quê nhà.

Binh nhất Phan Gia Huy (Ảnh: Ngọc Thăng).

Binh nhất Phan Gia Huy được đơn vị tạo điều kiện, có cán bộ đưa về quê chịu tang. Tuy nhiên, do ngày lễ đang đến gần, anh Huy là người đi chính, nếu về quê sẽ khuyết đi một vị trí, ảnh hưởng đến cả đội hình. Do vậy, chiến sĩ trẻ quyết định nén nỗi đau để hoàn thành nhiệm vụ rồi mới về chịu tang bố.

"Chắc có lẽ nơi suối vàng, bố sẽ thông cảm, tha thứ và đồng tình với quyết định của tôi. Gia đình, bạn bè cũng động viên tôi cố gắng vượt qua mất mát để hoàn thành tốt nhiệm vụ", anh Huy chia sẻ.

Ban chỉ huy Tiểu đoàn A80 và Ban tổ chức diễu binh, diễu hành Quân khu 4 động viên chiến sĩ Phan Gia Huy (giữa) (Ảnh: Ngọc Thăng).

Thiếu tá Trần Văn Dinh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn 1, đồng thời là Chính trị viên Đại đội 2, Tiểu đoàn diễu binh A80 (Quân khu 4), cho biết Binh nhất Phan Gia Huy là một cá nhân gương mẫu, tích cực trong luyện tập.

Trong quá trình tham gia luyện tập, anh Huy đã tận dụng giờ nghỉ, ngày nghỉ để rèn luyện thêm. Trong sinh hoạt hằng ngày, anh luôn gương mẫu cả trong lời nói và hành động.

Được biết, hoàn cảnh gia đình anh Huy rất khó khăn. Mẹ anh không có nghề nghiệp ổn định, còn bố đau ốm đã lâu. Anh Huy là con trai duy nhất trong gia đình, trên anh Huy còn có một người chị gái.

Ngay sau khi nhận được tin bố của chiến sĩ Phan Gia Huy qua đời, Sư đoàn 324 đã tổ chức đoàn cán bộ phúng viếng và phối hợp cùng gia đình lo tang lễ.

Việc Binh nhất Phan Gia Huy tình nguyện gác nỗi đau, ở lại luyện tập đã trở thành tấm gương sáng để cán bộ, chiến sĩ toàn Tiểu đoàn diễu binh A80 (Quân khu 4) trân quý, ngưỡng mộ.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị thắp hương, viếng bố của Binh nhất Phan Gia Huy (Ảnh: Xuân Diện).

Sáng 27/8, Đại tá Trương Như Ý, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị cùng đoàn công tác cũng đã đến thăm, động viên gia đình Binh nhất Phan Gia Huy.

Tại gia đình chiến sĩ Huy, Đại tá Trương Như Ý cùng đoàn bày tỏ niềm tiếc thương, gửi lời chia buồn và động viên gia đình sớm vượt qua đau thương, ổn định cuộc sống. Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị cũng thông tin đến gia đình về kết quả thực hiện nhiệm vụ của chiến sĩ Huy trong thời gian qua.

Đại diện gia đình bày tỏ lòng biết ơn trước sự quan tâm, chia sẻ kịp thời của Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị, đồng thời cho biết sẽ phối hợp cùng đơn vị trong việc quản lý, giáo dục để anh Huy yên tâm công tác, rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ.