Chiến sĩ nghĩa vụ vứt tàn thuốc gây cháy 200 xe máy ở trụ sở công an

Công an tỉnh Bình Thuận vừa có báo cáo nguyên nhân ban đầu gây ra vụ cháy hơn 200 xe tang vật vi phạm hành chính tại trụ sở Công an huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận. Thông tin được đưa ra tại Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện chỉ thị số 01 của Thủ tướng về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới ở địa phương.

Theo công an tỉnh Bình Thuận, nguyên nhân gây ra vụ cháy 200 xe tang vật ở trụ sở do tàn thuốc lá vừa hút bay vào đúng vị trí hút xăng. Theo đó, trước khi xảy ra vụ cháy, lực lượng công an huyện Tánh Linh vừa đưa xe máy vi phạm về nhà tạm giữ, một cán bộ thực hiện việc hút xăng ra để đưa vào bảo quản theo quy trình.

Hỏa hoạn bùng lên tại bãi xe (Ảnh: Người dân cung cấp).

Sau đó, một chiến sĩ công an nghĩa vụ đang làm nhiệm vụ tại Công an huyện Tánh Linh ăn cơm về đã ném điếu thuốc vừa hút xong. Gió thổi tàn bay ngược vào đúng vị trí đang hút xăng dẫn đến vụ cháy.

Qua đánh giá sơ bộ, vụ cháy gây thiệt hại khoảng 2 tỷ đồng (chỉ tính riêng xe máy), chưa kể một loạt công trình phụ cận hư hại, ngoài ra đường dây điện truyền tải thông tin phía trên bị cháy.

Sau khi vụ việc xảy ra, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Thuận đã chỉ đạo Công an huyện Tánh Linh thực hiện việc bồi thường dân sự cho người có phương tiện vi phạm bị cháy theo đúng quy định của pháp luật.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận cũng xem xét các yếu tố để xử lý theo thủ tục tố tụng và đang được thực hiện khẩn trương.

Trước đó, tối 9/3, gần 200 xe máy vi phạm hành chính tại bãi giữ xe phía sau trụ sở Công an huyện Tánh Linh (Bình Thuận) bị thiêu rụi.