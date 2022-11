Những năm gần đây, sản phẩm quà tặng dát vàng đang tạo sức hút lớn, đặc biệt với phân khúc khách hàng cao cấp. Để chuẩn bị cho thị trường Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, hàng loạt mẫu tượng mèo đang được gấp rút sản xuất, phục vụ thị trường tại Hà Nội với giá từ vài triệu đến vài chục triệu đồng tùy kích cỡ.

Chiêm ngưỡng linh vật mèo dát vàng 24k chào đón Tết Quý Mão 2023 (Video: Quân Đỗ).

Bên trong một xưởng làm tượng linh vật mèo dát vàng ở Hà Nội.

Anh Lã Huy Sỹ, chủ xưởng chế tác ở Hà Nội cho biết, để tạo nên sản phẩm mèo dát vàng, nghệ nhân phải trải qua rất nhiều công đoạn khác nhau và đặc biệt là đều làm thủ công bằng tay. Đầu tiên, nhà điêu khắc sẽ phải tạo hình khối bằng đất sét sau đó sẽ được đổ khuôn âm bản để chuyển sang những chất liệu bền vững cho tác phẩm như đồng hay composite tổng hợp.

Những lá vàng 24k mỏng được dát lên khuôn tượng bằng đồng hoặc composite tổng hợp.

Ngoài tiêu chí thẩm mỹ, mỗi sản phẩm còn chứa đựng những thông điệp ý nghĩa, tinh tế và sâu sắc trong ngày Tết. Xưởng của anh Sỹ đưa ra 2 sản phẩm linh vật mèo dát vàng 24k gồm dáng ngồi và nằm.

Người nghệ nhân dát vàng 24k cho tượng đã đúc khuôn thành hình.

Sau khi thành hình, tác phẩm được chuyển tới thợ có tay nghề cao thực hiện dát vàng 24k. Những lá vàng 24k siêu mỏng được tỉ mỉ phủ lên tượng mèo và đánh bóng để hoàn thiện một tác phẩm hoàn chỉnh.

Tác phẩm tượng mèo An Viên có dáng vẻ tĩnh tại, an lạc, bình thản nhìn cuộc sống với mong muốn một năm mới bình an, viên mãn, tròn đầy sung túc.

Tác phẩm mèo An Vượng có dáng vẻ thư giãn đầy hưởng thụ thể hiện sự sung túc, vượng khí, mong muốn một năm bình an, an lạc, bình thản, tĩnh tại với cuộc sống bộn bề đầy biến động.

Tượng mèo An Viên.

Tượng mèo An Vượng.

Được biết, các tác phẩm mèo dát vàng đều có giấy chứng nhận giám định đá quý và vàng của Trung tâm kiểm định vàng bạc, đá quý.