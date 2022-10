Độc đáo sản phẩm sơn mài linh vật mèo phục vụ Tết Quý Mão 2023

(Dân trí) - Càng gần Tết Quý Mão 2023, hàng loạt sản phẩm mang hình tượng linh vật mèo ra mắt thị trường, trong đó có nhiều sản phẩm được làm thủ công, từ chất liệu sơn mài ấn tượng, đẹp mắt.

Với niềm đam mê theo đuổi nghệ thuật điêu khắc, Nhà điêu khắc - Họa sỹ Vũ Dũng luôn

khát khao tìm ra sự khác biệt và đột phá trong nghệ thuật. Năm nay, Nhà điêu khắc đã dày công thiết kế tượng "gia đình nhà mèo" và phủ chất liệu sơn mài để chào đón năm Quý Mão 2023. Theo ông, đây là những tác phẩm nghệ thuật mang ngôn ngữ điêu khắc hiện đại, lấy nét đẹp của tạo hình, cách điệu.

Độc đáo những "linh vật" sơn mài phục vụ Tết Quý Mão 2023 (Video: Quân Đỗ).

"Người làm nghệ thuật luôn phải đau đáu việc tạo nên tác phẩm mang tính sáng tạo, nhiều khi ý tưởng có được từ trong giấc mơ", Nhà điêu khắc - Họa sỹ Vũ Dũng chia sẻ thêm.

Tác phẩm mèo bố "An Thịnh" (ngoài cùng bên trái), mèo mẹ "An Sinh" và mèo con "An Nhiên" (ở giữa) khắc họa hình tượng người bố - trụ cột gia đình vững chãi là chỗ dựa an toàn ấm áp cho vợ và các con, bao hàm nhiều ý nghĩa nhân sinh, là lời chúc phúc cho ước mơ và hy vọng một đời sống đủ đầy.

Theo tác giả, con mèo vốn là con vật rất tròn trịa, thân thương và gần gũi với con người, trong lĩnh vực điêu khắc, việc làm nên hình tượng gia đình nhà mèo là cực kỳ khó, mèo bố phải toát lên được vẻ thông thái, mạnh mẽ, cương quyết và đầy rắn rỏi; mèo mẹ có dáng dịu dàng, che chở các con; mèo con phải có vẻ nhanh nhẹn, tinh nghịch…

Để tạo ra được một tác phẩm Mèo bằng chất liệu sơn mài, người chế tác phải trải qua rất nhiều công đoạn khác nhau.

Công đoạn chế tác tinh xảo, phủ lớp sơn mài trên tay những nghệ nhân lành nghề.

Theo đại diện nhà phân phối, giá của các sản phẩm dao động trong khoảng từ 1 triệu đến 12 triệu tùy theo chất liệu và yêu cầu của khách hàng (độc quyền hoặc thiết kế riêng).