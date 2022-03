Chia sẻ của thiếu nữ trong vụ "nhảy lầu quán karaoke vì bị ép tiếp khách"

Ngày 7/3, chị B.T.K. (quê An Giang), người trong cuộc vụ nhảy lầu bỏ trốn khỏi quán karaoke I.D. (TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương) đang nằm viện điều trị chờ phẫu thuật cột sống.

K. đang nằm điều trị tại bệnh viện (Ảnh: A.X)

B.T.K. chia sẻ, từ lúc 15 tuổi phải rời quê lên TPHCM mưu sinh bằng công việc nhân viên phục vụ ở quán ăn, nhà hàng. Dịch bệnh ập đến, nơi làm việc đóng cửa cô gái này về quê. Gần đây, K. lên lại Củ Chi (TPHCM) nhưng vẫn chưa tìm được việc làm.

Sau đó, K. lên mạng tìm việc thì thấy quán karaoke tại Bình Dương tuyển nhân viên. Nghĩ đơn thuần chỉ phục vụ, bưng đồ ăn, nước uống nên K. nhắn tin cho người đăng tuyển. Sau đó nguời này đến Củ Chi chở K. đi.

Ban đầu K. được chở đến quán karaoke khác (không nhớ tên và địa chỉ), tiếp đến mới tới quán karaoke I.D. (phường Dĩ An). Tại đây, quản lý quán tự trả chi phí cho người đã đưa K. tới và nói là trả tiền phí môi giới.

"Quản lý quán karaoke tự trả qua tài khoản số tiền 6 hay 8 triệu đồng gì đó, số tiền này em không có cầm", K. kể.

Làm được 2 ngày, K. nghe nói sau này phải ngồi bàn tiếp khách nên xin nghỉ. Tuy nhiên phía quán karaoke yêu cầu nếu nghỉ phải hoàn trả tiền môi giới, nhưng K. không có tiền.

Sau đó, một người của quán nhắn tin qua lại đòi tiền và có câu với nội dung "mua bán thận". Khi thấy tin nhắn này, K. sợ mình bị ép bán thận để trả tiền môi giới nên nghĩ cách bỏ trốn.

Đoạn tin nhắn của K. với người của quán karaoke có câu thể hiện nội dung "bán thận" (Ảnh: A.X).

Sáng 5/3, nhân lúc mọi người đang ngủ, K. đu theo dây máy lạnh để bỏ trốn. Được một đoạn thì cô gái đuối sức rơi xuống đất và được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Về thông tin nhảy lầu tự tử vì bị ép tiếp khách, K. khẳng định được quán karaoke cho ở trong phòng, đi lại bình thường. Lý do K. bỏ trốn vì sợ phải bán thận chứ không phải như thông tin trên mạng xã hội đăng.

Liên quan đến vụ việc này, Công an TP Dĩ An xác định thông tin trên mạng xã hội đăng tải không đúng bản chất sự việc.

Qua công tác điều tra, xác minh, Công an TP Dĩ An xác định, K. có liên hệ tìm việc làm qua mạng và thỏa thuận với một người giới thiệu việc làm sẽ trả cho người giới thiệu này 6 triệu đồng nếu tìm được chỗ làm.

Quán karaoke xảy ra vụ việc (Ảnh: A.X).

Ngày 1/3, K. được người giới thiệu việc làm chở đến quán karaoke I.D tại phường Dĩ An làm nhân viên của quán.

Tại đây, K. được quản lý nhận vào làm với mức lương thỏa thuận. Sau đó K. mượn của quán 6 triệu đồng để trả công cho người giới thiệu.

Sau khi làm việc được 2 ngày thì K. không muốn làm nữa và cũng không muốn trả số tiền 6 triệu đồng đã mượn.

Khoảng 8h sáng 5/3, K. trốn từ lối thoát hiểm trên lầu 3 của quán và bị trượt chân ngã xuống đất, bị chấn thương cột sống, được đưa vào Bệnh viện Quân đoàn 4 cấp cứu.

Vị trí chị K. ngã xuống dưới, bị thương nặng (Ảnh: A.X).

Công an TP Dĩ An khẳng định, K. không bị người của quán karaoke ép buộc làm việc, khống chế hay đe dọa gì về việc trả tiền. Việc chị K. bị thương là do tự ý bỏ trốn, không may bị ngã xuống đất.