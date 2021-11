Vụ tiếp viên karaoke 16 tuổi bị cưỡng hiếp: Chuyên gia trẻ em lên tiếng

Dân trí Hành động ngang nhiên và côn đồ khi bắt người, cho đối tượng cưỡng hiếp trẻ dưới 16 tuổi tại Bình Thuận đang nóng dư luận, chuyên gia về trẻ em, bình đẳng giới đồng loạt lên tiếng, tỏ rõ bất bình.

Theo đại diện Vụ Bình đẳng giới, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, trường hợp em nữ sinh tên T. (chưa 16 tuổi) làm việc trong quán karaoke tại xã Bình Thạnh, chủ sử dụng lao động đã vi phạm quy định của Luật lao động.

Cụ thể, theo vị này, tại Điểm D, khoản 2, Điều 147 của Bộ Luật Lao động quy định cấm sử dụng người lao động từ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi làm việc trong sòng bạc, quán bar, vũ trường, phòng hát karaoke, khách sạn, nhà nghỉ, cơ sở tắm hơi, cơ sở xoa bóp, địa điểm kinh doanh xổ số, dịch vụ trò chơi điện tử.

Các đối tượng bắt người, khống chế em T để cho đối tượng Lê Anh Tuấn cưỡng hiếp bé T (Ảnh cắt từ clip).

Cũng liên quan tới vấn đề này, trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Hải Hữu, nguyên Cục trưởng Cục Trẻ em (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) cho biết: "Nhà nước có đầy đủ các chính sách để bảo vệ quyền, lợi ích của trẻ em, trẻ vị thành niên, trẻ thành niên. Trường hợp sử dụng trẻ dưới 16 tuổi tại cơ sở karaoke tại Bình Thuận rồi để phát sinh vụ cưỡng hiếp nói trên, chủ cơ sở đã vi phạm các quy định của pháp luật khi sử dụng trẻ em trong lĩnh vực luật pháp cấm".

Đối với hành vi cưỡng ép tình dục, cưỡng dâm đối với bé T, theo ông Hữu đối tượng có thể sẽ bị xử lý hình sự, bị phạt tù theo quy định của Bộ Luật hình sự năm 1999 và Bộ Luật hình sự sửa đổi 2015. Căn cứ vào mức độ vi phạm, các tình tiết, hoạt động có tổ chức hay hệ quả của vụ hiếp dâm, đối tượng có thể bị xử phạt tù từ 2 năm đến 7 năm hoặc 10 năm.

Theo một chuyên gia về trẻ em (đề nghị không nêu tên), việc sử dụng trẻ em ở các cơ sở kinh doanh, dịch vụ nhạy cảm cần được rà soát, kiểm tra và xử lý thật nghiêm minh.

"Qua tình tiết báo chí đưa tin, em T. nhiều người ép buộc, đưa lên ô tô, chở vào nhà nghỉ hiếp dâm. Hành vi này diễn ra ban ngày, ngay tại cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, không ai đứng ra bảo vệ, can ngăn. Vụ việc nhiều người nam thanh niên bắt, cưỡng ép bé không khác gì hành xử xã hội đen. Chúng ta cần nghiêm trị cả đối tượng hiếp dâm trẻ, đối tượng có hành vi cưỡng chế bé và chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke nói trên", chuyên gia về trẻ em cho biết.

Như Dân trí đưa tin, chiều ngày 31/10, tại quán karaoke ở xã Bình Thạnh (huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận) có một nhóm đối tượng tổ chức ăn nhậu, hát hò. Sau đó, một người trong nhóm này đặt vấn đề "đi qua đêm" với T. (16 tuổi, nữ nhân viên của quán karaoke) nhưng bị thiếu nữ này từ chối.

Clip ghi lại cảnh nữ nhân viên karaoke dưới 16 tuổi bị bắt cóc, cưỡng hiếp (Clip: A.X)

Không dừng lại, các đối tượng ngang nhiên khống chế, ép em T lên xe ô tô, bất chấp nạn nhân bỏ chạy, cầu cứu và vùng ra xa. Các đối tượng đuổi theo, nắm tay, ghì cổ đẩy em bé chưa đầy 16 tuổi vào ô tô, chở đến khách sạn tại khu phố 5 (thị trấn Liên Hương).

Nhận được tin báo, Công an huyện Tuy Phong (Bình Thuận) đã vào cuộc, trích xuất camera an ninh, lấy lời khai, đưa bị hại đi giám định đồng thời báo cáo sự việc cho lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo.

Kết quả giám định pháp y của cơ quan chức năng với em T, cơ quan chức năng cho biết nạn nhân có dấu hiệu bị xâm hại.

Theo thông tin ban đầu, các đối tượng đã đưa em T. vào khách sạn để cho Lê Anh Tuấn (40 tuổi), Phó Giám đốc một công ty khoáng sản, vật liệu xây dựng tại Bình Thuận hiếp dâm em T. Cơ quan công xác định đối tượng Lê Anh Tuấn là chủ mưu, Trương Đình Vinh (32 tuổi) là đồng phạm trong vụ việc.

Nhờ có video clip ghi lại vụ việc, cơ quan công an đã vào cuộc, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 2 đối tượng Tuấn và Vinh để điều tra hành động hiếp dâm trẻ em và tính chất vụ việc côn đồ, có tổ chức.

An Linh