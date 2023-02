Cháy xưởng sản xuất đế giày rộng hàng nghìn mét vuông ở Hải Phòng

Ngày 19/2, trao đổi với PV Dân trí, lãnh đạo UBND quận Kiến An (TP Hải Phòng) cho biết, vụ cháy xảy ra vào khoảng 13h cùng ngày, tại xưởng sản xuất đế giày thuộc Công ty cổ phần Kim Long (trụ sở tại phường Đồng Hòa, quận Kiến An, TP Hải Phòng).

Hiện trường vụ cháy (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo vị lãnh đạo, sau khi nhận được tin báo cháy, Công an thành phố Hải Phòng chỉ đạo Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an quận Kiến An điều động phương tiện, cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường chữa cháy.

Đến 15h30 cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế, cảnh sát ngăn chặn không cho cháy lan sang các khu vực lân cận.

Khoảng 15h30 cùng ngày, đám cháy cơ bản được dập tắt (Ảnh: Công an cung cấp).

Vụ cháy không gây thiệt hại về người, vật liệu cháy chủ yếu là nguyên liệu để sản xuất đế giày.

"Khu xưởng - nơi xảy ra cháy rộng khoảng 2.000m2. Lực lượng công an đang tập trung các giải pháp dập tắt hoàn toàn đám cháy, khẩn trương thống kê tài sản, làm rõ nguyên nhân xảy ra cháy", lãnh đạo UBND quận Kiến An thông tin.