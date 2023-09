Trưa 20/9, lực lượng Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp Công an huyện Krông Pắk đang nỗ lực dập tắt vụ cháy xảy ra tại một quán karaoke ở thị trấn Phước An.

Đám cháy dữ dội tại quán karaoke (Ảnh: Uy Nguyễn).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h trưa cùng ngày, quán karaoke Lâm Hiền 2 (thị trấn Phước An, huyện Krông Pắk) bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Ngọn lửa nhanh chóng bao trùm khu vực tầng dưới và lối đi chính của quán. Vụ cháy kèm theo cột khói bốc cao hàng chục mét, bao trùm cả khu phố

Theo người dân địa phương, phát hiện có cháy, một số người trong tòa nhà đã hô hoán nhau bỏ chạy ra bên ngoài thoát thân.

Khói đen bao trùm cả tòa nhà (Ảnh: Uy Nguyễn).

Một lãnh đạo phòng cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, nhận tin báo cháy, đơn vị đã điều 3 xe chữa cháy, cùng 12 cán bộ chiến sĩ phối hợp cùng Công an huyện Krông Pắk và nhân dân tham gia chữa cháy.

Đến khoảng 11h30, đám cháy cơ bản được khống chế và không ghi nhận trường hợp người bị mắc kẹt bên trong. Tuy nhiên, bên trong quán karaoke lượng khói đen vẫn bao trùm cả tòa nhà.

Hàng chục cán bộ, chiến sĩ được điều đến hiện trường (Ảnh: Uy Nguyễn).

Để tiếp cận hiện trường, lực lượng phòng cháy phải mang bình dưỡng khí, đồng thời cảnh sát phong tỏa hiện trường để phục vụ công tác chữa cháy.

Được biết, cơ sở này có 2 tầng, tầng 1 là các phòng hát karaoke và tầng 2 phục vụ bida, cà phê.

Nguyên nhân vụ cháy đang được các cơ quan chức năng làm rõ.