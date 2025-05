Cháy ở Bình Dương, cảnh sát từ TPHCM đến hỗ trợ dập lửa

Khoảng 20h15 ngày 7/5, đường dây cáp viễn thông, dây điện tại giao lộ An Bình - Lê Trọng Tấn, phường An Bình, TP Dĩ An (Bình Dương), xảy ra cháy kèm theo nhiều tiếng nổ.

Đường dây cáp viễn thông, dây điện cháy nổ làm người dân hoảng sợ (Ảnh: Xuân Đoàn).

Ít phút sau, ngọn lửa lan vào phần mái và biển hiệu của một cửa hàng điện thoại di động. Người dân dùng hàng chục bình chữa cháy mini tìm cách dập lửa nhưng bất thành.

Cách đó vài mét, một cột điện treo đầy dây cáp viễn thông, dây điện cũng bốc cháy cùng lúc, nguy cơ lan vào cửa hàng Thế giới di động.

Hiện trường vụ cháy là con đường giáp ranh Bình Dương với TPHCM, cách phường Linh Tây (TP Thủ Đức) vài chục mét.

Cảnh sát PCCC TPHCM dập tắt ngọn lửa kịp thời (Ảnh: Xuân Đoàn).

Nhận tin báo, Cảnh sát PCCC Công an TPHCM (tổ địa bàn Thủ Đức) đã huy động phương tiện cùng các cán bộ chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai công tác dập lửa.

Ít phút sau, ngọn lửa được dập tắt. Hiện trường được bàn giao lại cho cảnh sát PCCC địa phương tiếp tục phun nước, xử lý.