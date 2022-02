Cháy lớn tại quán ăn, một phụ nữ tử vong thương tâm

Ngày 22/2, ông Phan Văn Ánh, Chủ tịch UBND thị trấn Diễn Châu (huyện Diễn Châu, Nghệ An) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy khiến một người phụ nữ tử vong. Nạn nhân được xác định là chị P.T.N. (SN 1989, trú ở xã Diễn Trung, huyện Diễn Châu, chủ quán ăn).

Hiện trường nơi xảy ra vụ hỏa hoạn.

Vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 7h30 ngày 22/2, tại quán ăn Hà Thành, khối 3, thị trấn Diễn Châu, huyện Diễn Châu.

Nhận được tin báo cháy, Công an huyện Diễn Châu, phối hợp lực lượng Cảnh sát PCCC (Công an tỉnh Nghệ An) nhanh chóng có mặt tại hiện trường dùng các phương tiện chuyên dụng phá cửa, triển khai phương án chữa cháy.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt để khống chế đám cháy.

Hàng chục cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát PCCC sau khi có mặt đã tiếp cận cả phía trước, sau nhà, dỡ mái tôn từ trên xuống để dập lửa. Sau 20 phút nỗ lực chữa cháy, đám cháy đã được khống chế. Vụ cháy khiến chị P.T.N. tử vong; ngoài ra, toàn bộ tài sản gồm xe máy và các vật dụng bị cháy rụi.

Hiện, nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.