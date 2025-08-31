Cháy lò nung của công ty xử lý nhiệt ở TPHCM

Sáng 31/8, một công ty xử lý nhiệt nằm trên quốc lộ 1K, phường Tân Đông Hiệp, TPHCM (trước đây là TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương), xảy ra cháy làm náo loạn cả khu vực.

Cột khói đen bốc lên từ công ty xử lý nhiệt (Ảnh: Xuân Đoàn).

Khoảng 6h50 phút, Công ty xử lý nhiệt T.D. xảy ra cháy ở phía sau công ty, kèm theo đó là nhiều tiếng nổ. Do khu vực cháy là lò nung kim loại, không gian kín, nên quá trình dập lửa tại chỗ bất thành. Lửa cháy lớn, cột khói đen bốc cao hàng chục mét.

Nhận tin báo, Cảnh sát PCCC Công an TPHCM huy động xe cứu hỏa, cùng các cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Cảnh sát phải đeo mặt nạ chống độc để tiếp cận vào khu vực hiện trường.

Cảnh sát PCCC có mặt tại hiện trường (Ảnh: Xuân Đoàn).

Đến gần 8h cùng ngày, lửa được dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, nhưng làm hư hỏng tài sản, bức tường của căn nhà sát vách bị ảnh hưởng.

Thời điểm xảy ra cháy, công ty không có công nhân làm việc.