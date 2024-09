Cháy cửa hàng ở Hà Nội, cảnh sát sơ tán 4 người thoát nạn

Chiều 25/9, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội thông tin, khoảng 0h15 cùng ngày, xảy ra vụ cháy tại cửa hàng số 77 Hồ Tùng Mậu, quận Cầu Giấy.

Sau khi nhận thông tin, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an quận Cầu Giấy và Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội điều 4 xe chữa cháy cùng 30 cán bộ chiến sỹ tới hiện trường dập lửa, tìm kiếm cứu nạn.

Hiện trường vụ cháy (Ảnh: Công an Hà Nội).

Sau khoảng 10 phút, các lực lượng đã dập tắt hoàn toàn đám cháy.

Theo cảnh sát, quá trình chữa cháy, cảnh sát PCCC đã tìm kiếm, sơ tán 4 người trong căn nhà cháy (trong đó có 2 cháu nhỏ) thoát nạn ra ngoài.

Nguyên nhân vụ cháy do chập điện, ngọn lửa bùng phát từ máy bơm đặt tại tầng 1 cửa hàng.

Vụ cháy không gây ra thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản đang được thống kê.

Công an Hà Nội khuyến cáo người dân thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng đối với hệ thống điện. Khi phát hiện các điểm mất an toàn, điểm bất thường như dây dẫn điện bị nứt, đổi màu, đứt gãy, người dân phải kịp thời sửa chữa hoặc thay thế để đáp ứng tiêu chuẩn an toàn về điện, phòng chống cháy nổ.

Ngoài ra, người dân cũng cần bố trí tách biệt hệ thống điện của khu vực sản xuất, kinh doanh với khu vực khác của nhà ở, sinh hoạt; kiểm tra và tắt các thiết bị tiêu thụ điện không cần thiết khi không sử dụng.