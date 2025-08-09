Cháy cửa hàng giày tại chung cư ở Hà Nội

Khoảng 8h30 ngày 9/8, tại một shop bán giày ở tầng 1 chung cư B7, Phạm Ngọc Thạch, phường Kim Liên, Hà Nội, xảy ra hoả hoạn.

Tại hiện trường, lửa bén lên bảng quảng cáo, khói đen bốc cao khiến nhiều người lo lắng.

Đám cháy xảy ra tại cửa hàng giày ở chung cư B7 khiến nhiều người lo lắng (Ảnh: Chung Tây).

Theo nhân chứng, khói đen cuồn cuộn bốc lên kèm theo tiếng nổ, chỉ trong ít phút ngọn lửa đã bốc cao. Nhiều cư dân và người đi đường dùng bình chữa cháy mini để khống chế nhưng bất thành, buộc phải gọi điện báo cơ quan chức năng.

Cảnh sát tới hiện trường dập tắt vụ hoả hoạn (Ảnh: Tiến Dũng).

Sau khi nhận tin báo, cảnh sát PCCC&CNCH tới hiện trường khống chế vụ hoả hoạn, tìm kiếm cứu nạn.

Theo cảnh sát, vụ hoả hoạn không gây thiệt hại về người, vụ cháy không có người mắc kẹt. Sau khoảng thời gian ngắn, đám cháy được khống chế; nguyên nhân vụ hoả hoạn đang được làm rõ.