Cháy cửa hàng giày tại chung cư ở Hà Nội
(Dân trí) - Lực lượng chức năng đang làm rõ vụ hỏa hoạn xảy ra tại một shop bán giày ở tầng 1 chung cư B7 Phạm Ngọc Thạch (Hà Nội).
Khoảng 8h30 ngày 9/8, tại một shop bán giày ở tầng 1 chung cư B7, Phạm Ngọc Thạch, phường Kim Liên, Hà Nội, xảy ra hoả hoạn.
Tại hiện trường, lửa bén lên bảng quảng cáo, khói đen bốc cao khiến nhiều người lo lắng.
Theo nhân chứng, khói đen cuồn cuộn bốc lên kèm theo tiếng nổ, chỉ trong ít phút ngọn lửa đã bốc cao. Nhiều cư dân và người đi đường dùng bình chữa cháy mini để khống chế nhưng bất thành, buộc phải gọi điện báo cơ quan chức năng.
Sau khi nhận tin báo, cảnh sát PCCC&CNCH tới hiện trường khống chế vụ hoả hoạn, tìm kiếm cứu nạn.
Theo cảnh sát, vụ hoả hoạn không gây thiệt hại về người, vụ cháy không có người mắc kẹt. Sau khoảng thời gian ngắn, đám cháy được khống chế; nguyên nhân vụ hoả hoạn đang được làm rõ.
Công an TP Hà Nội khuyến cáo phòng chống cháy nổ trong mùa nắng nóng
Trước diễn biến phức tạp của thời tiết nắng nóng kéo dài, Công an TP Hà Nội khuyến cáo các hộ gia đình chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa cháy nổ, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản.
Người dân cần thường xuyên kiểm tra hệ thống điện trong nhà, thay thế thiết bị đã cũ, hư hỏng; lắp đặt đầy đủ cầu dao, aptomat, rơle chống quá tải, quá nhiệt phù hợp với công suất sử dụng, đặc biệt với các thiết bị như điều hòa, bình nóng lạnh.
Không sử dụng đồng thời nhiều thiết bị điện vượt quá tải dây dẫn, không cắm nhiều thiết bị vào cùng một ổ cắm.
Tuyệt đối không sạc điện thoại, xe máy điện, xe đạp điện hoặc các thiết bị khác qua đêm, nhất là khi vắng nhà. Không tự ý đấu nối dây điện, không để dây đi qua mái tôn, mái lá, vách gỗ... Khi sử dụng thiết bị sinh nhiệt như bếp điện, bàn là cần có người trông coi...