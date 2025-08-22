Cháy căn biệt thự liền kề 4 tầng ở Hà Nội

Khoảng 12h21 ngày 22/8, tại một căn biệt thự liền kề ở dãy D - Khu đô thị Geleximco Lê Trọng Tấn (Hà Nội) xảy ra cháy.

Sau khi nhận tin báo, Đội CC&CNCH khu vực số 14 và khu vực số 15 (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an TP Hà Nội) đã điều nhiều xe chữa cháy và cán bộ chiến sĩ tiếp cận hiện trường, tìm kiếm cứu nạn.

Khói kèm lửa bốc nghi ngút từ căn biệt thự 4 tầng (Ảnh: Cắt từ clip).

Theo cảnh sát, tại hiện trường đám cháy là căn biệt thự 4 tầng, diện tích sàn khoảng 80m2. Các đơn vị chữa cháy đã triển khai phun bọt để khống chế đám cháy.

Rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người (Ảnh: Cắt từ clip).

Sau khoảng 30 phút, đám cháy được khống chế, vụ hoả hoạn không có người bị thương vong; thiệt hại về tài sản đang được thống kê. Nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ.