Chất vấn chủ tịch quận về hình ảnh "bát nháo" tại phố Bùi Viện

Tại phiên chất vấn ngày 11/7 của kỳ họp thứ 10, HĐND TPHCM, khóa X, các đại biểu đã đặt câu hỏi cho ông Lê Đức Thanh, Chủ tịch UBND quận 1, về các vấn đề liên quan tới lĩnh vực kinh tế, hạ tầng, môi trường và chất lượng sống của người dân. Trong đó, tình trạng sử dụng chất kích thích tại phố đi bộ Bùi Viện, thực trạng xô bồ tại phố đi bộ Nguyễn Huệ được các đại biểu mong muốn nhận được câu trả lời từ phía chính quyền quận.

"Quận 1 là nơi tập trung nhiều người dân, du khách trong và ngoài nước, chính quyền địa phương quản lý ra sao để đảm bảo an ninh, an toàn. Bên cạnh đó, tình trạng sử dụng chất kích thích tại hàng, quán ở phố đi bộ Bùi Viện vẫn diễn ra, quận sẽ kiểm soát thế nào?", đại biểu Phạm Đăng Khoa chất vấn.

Ông Lê Đức Thanh, Chủ tịch UBND quận 1, tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn của HĐND TPHCM (Ảnh: Nam Anh).

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Tú nhìn nhận, phố đi bộ Nguyễn Huệ là trung tâm lớn của cả TPHCM, nơi tập trung đông đảo du khách trong và ngoài nước và là bộ mặt của địa phương. Tuy nhiên, những hình ảnh hàng rong buôn bán lấn chiếm lòng lề đường, các hoạt động văn hóa, văn nghệ tự phát vẫn diễn ra, gây ảnh hưởng đến công tác đảm bảo an ninh trật tự và diện mạo của đô thị.

Tại phiên chất vấn, nhiều đại biểu khác cũng đề nghị Chủ tịch UBND quận 1 chia sẻ về kế hoạch phát triển kinh tế đêm, kinh tế du lịch thời gian tới.

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Tú đặt câu hỏi cho Chủ tịch quận 1 về thực trạng của phố đi bộ Nguyễn Huệ (Ảnh: Nam Anh).

Trả lời các đại biểu, ông Lê Đức Thanh, Chủ tịch UBND quận 1, chia sẻ, quận 1 là nơi có nhiều tài nguyên để phát triển ngành du lịch, định hướng phát triển kinh tế đêm, thương mại - dịch vụ chất lượng cao. Các chương trình, kế hoạch thời gian tới của quận sẽ tính toán để phát triển ngành du lịch, dịch vụ nhưng không tạo thêm áp lực cho hạ tầng, đời sống người dân.

Về vấn đề của phố Bùi Viện, ông Lê Đức Thanh cho biết, đây là địa điểm vui chơi, giải trí của giới trẻ. Tuyến phố có nhiều hoạt động văn nghệ sôi động, đặc biệt vào ngày cuối tuần.

"Quận 1 đã giao phường Phạm Ngũ Lão quản lý, đảm bảo an ninh, an toàn của phố Bùi Viện. Lực lượng Công an quận 1 thường xuyên mở các chiến dịch kiểm tra hoạt động của hàng quán, xử lý nghiêm các địa điểm kinh doanh sử dụng shisha, bóng cười và các hoạt động phản cảm thu hút du khách", Chủ tịch UBND quận 1 cho hay.

Toàn cảnh phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 10, HĐND TPHCM khóa X (Ảnh: Nam Anh).

Ngoài ra, thời gian tới, UBND quận 1 sẽ xây dựng đề án để tổ chức, quản lý lại tuyến phố này. Bản đề án hướng tới việc đảm bảo an ninh trật tự, phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí lành mạnh cho người dân, du khách.

Chủ tịch UBND quận 1 chia sẻ thêm, trên địa bàn quận theo quy hoạch có 4 bãi đậu xe ngầm, nhưng chưa dự án nào được triển khai. Theo khảo sát, các nơi đậu xe hiện hữu của quận 1 chỉ đáp ứng được 30% nhu cầu, tình trạng ô tô, xe máy đỗ sai quy định tại vỉa hè, lòng đường diễn ra khá phổ biến.

"Trong khi chờ các dự án được triển khai, quận sẽ nghiên cứu việc sử dụng một phần lòng đường tại các đường nhánh, kết nối với phố đi bộ Nguyễn Huệ để làm nơi đậu xe tạm thời, phục vụ nhu cầu của người dân", ông Lê Đức Thanh thông tin.

Ngoài ra, trong đề án quản lý khu vực trung tâm đang thực hiện, quận 1 sẽ tái bố trí lại tuyến phố Nguyễn Huệ, các đường nhánh để tạo các không gian chuyên đề. Tại đây sẽ có một số vị trí để người dân bán đồ lưu niệm, đồ ăn uống, nơi để xe.