Chàng trai mất tích, cô gái thiệt mạng ở Tây Ninh sau cự cãi

Ngày 30/8, Công an xã Mỹ Hạnh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Tây Ninh khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân một người phụ nữ tử vong trên kênh Nổi.

Khu vực kênh phát hiện thi thể người phụ nữ (Ảnh: H.M).

Khoảng 7h cùng ngày, anh N.V.N. (42 tuổi, ngụ xã Mỹ Hạnh) đi bơm nước vào ruộng lúa thì phát hiện thi thể một phụ nữ nổi trên mặt nước. Công an đến hiện trường đưa thi thể lên bờ, chuyển về nhà xác phục vụ công tác điều tra. Theo nhân chứng, nạn nhân khoảng 27 tuổi, quê Đắk Lắk.

Trước đó, tối 29/8, cô gái này cãi nhau với bạn trai ở gần kênh Nổi thuộc xã Hậu Nghĩa, sau đó bỏ lại xe máy, đi về phía kênh rồi mất tích. Người bạn trai chạy theo tìm và cũng mất tích sau đó.

Người thân cùng hàng xóm tổ chức tìm kiếm, nhưng bất thành. Đến sáng 30/8, thi thể cô gái trôi sang xã Mỹ Hạnh và được anh N. phát hiện. Công an tỉnh Tây Ninh đang tổ chức tìm nam thanh niên liên quan để làm rõ vụ việc.