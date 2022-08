Cha nữ sinh tử vong ở Ninh Thuận: "Tôi nhẹ lòng vì minh oan được cho con"

Sau buổi công bố thông tin của UBND tỉnh Ninh Thuận về vụ tai nạn giao thông khiến nữ sinh H.A tử vong diễn ra chiều 2/8, ông Hồ Hoàng Hùng (cha nạn nhân) chia sẻ, bản thân yên tâm một phần vì cơ quan chức năng đã công bố rõ kết quả kiểm tra nồng độ cồn của con gái bị sai.

"Tôi thấy nhẹ lòng, yên tâm vì đã minh oan được cho con trong vấn đề liên quan đến nồng độ cồn và đạo đức của con. Phần nào đó giúp con gái tôi được yên lòng nơi chín suối" - ông Hùng bày tỏ sau buổi họp báo.

Ông Hùng xúc động khi minh oan được cho con gái (Ảnh: Đức An).

Theo ông, điều gia đình bức xúc nhất sau vụ tai nạn khiến con ông qua đời, khi có nhiều thông tin rêu rao kết quả kiểm tra nồng độ cồn trong máu của H.A rất cao, rồi lan truyền việc con gái rượu bia, say xỉn xảy ra tai nạn.

Ông Hùng nói thông tin đó ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự, đạo đức của con mình - nữ sinh ngoan hiền, học giỏi ở ngôi trường chuyên nổi tiếng của tỉnh.

Do bức xúc trước thông tin "đổi trắng thay đen", ông Hùng quyết định khiếu nại đến hàng loạt cơ quan chức năng.

Theo người cha vừa mất con, mong muốn lớn nhất của ông là lấy lại sự trong sạch cho người đã chết oan uổng, xử lý nghiêm minh những người vi phạm pháp luật.

UBND tỉnh Ninh Thuận chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ sự việc (Ảnh: Đức An).

Quá trình điều tra, xác minh vụ việc, ngày 2/8, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận thừa nhận đã làm sai quy trình kiểm tra nồng độ cồn và kết quả kiểm tra không đáng tin cậy.

Ông Bùi Văn Kỳ, Phó Giám đốc Sở Y tế Ninh Thuận, khẳng định kết quả nồng độ cồn của nữ sinh H.A. là sai, không còn giá trị, kết quả này không đưa vào hồ sơ vụ án.

Trước những sai sót trên, ông Thái Phương Phiên, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận đã trực tiếp xin lỗi gia đình nữ sinh H.A. tại buổi họp báo.

"Thay mặt bệnh viện, tôi xin thành thật nhận lỗi, nhận khuyết điểm này. Tôi công khai xin lỗi gia đình cháu H.A. vì những sai sót của đơn vị đã gây ra, làm mất uy tín của cháu, tổn thương đến gia đình và người đã khuất".

Sau khi nghe lời xin lỗi, ông Hùng cho rằng việc bệnh viện nhận sai đã một phần giải quyết được vướng mắc của gia đình là minh oan cho con gái H.A. Tuy nhiên, người cha đề nghị bệnh viện phải có kết quả kiểm tra nồng độ cồn đúng và cung cấp cho cơ quan điều tra hình sự, nhằm xử lý vụ tai nạn chính xác, nghiêm minh.

Ông Thái Phương Phiên, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận, công khai xin lỗi gia đình ông Hùng (Ảnh: Đức An).

Trao đổi cùng phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Tri Long, Phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Thuận, khẳng định quan điểm của lãnh đạo tỉnh là không bao che, quyết liệt xử lý đúng người, đúng tội, đúng sự việc vì sự nghiêm minh của pháp luật.

Khoảng 8h10 ngày 28/6, ông M. (SN 1986, cán bộ một trung đoàn không quân) điều khiển ô tô va chạm với xe máy của nữ sinh H.A. (SN 2004). Vụ tai nạn giao thông khiến nữ sinh tử vong.

Ông M. là quân nhân nên Công an TP Phan Rang - Tháp Chàm đã thông báo cho đơn vị của ông này, đề nghị Cơ quan điều tra hình sự khu vực 3 tiếp nhận và giải quyết theo thẩm quyền.

Thượng tá Hà Công Sơn, Phó trưởng Công an TP Phan Rang - Tháp Chàm, khẳng định cơ quan công an đã đủ chứng cứ xác định được lỗi chính dẫn đến tai nạn là tài xế điều khiển ô tô chuyển làn không đảm bảo an toàn, khi chứng minh được lỗi phải khởi tố.

"Nếu chúng tôi thụ lý vụ việc này thì chúng tôi đã khởi tố vụ án hình sự. Chúng tôi cũng đã trao đổi với Cơ quan điều tra hình sự khu vực 3 và họ cũng cho biết sẽ sớm khởi tố vụ án", Thượng tá Hà Công Sơn nói.