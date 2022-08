Vụ nữ sinh tử vong ở Ninh Thuận: Tài xế ô tô sử dụng điện thoại khi lái xe

Chiều 2/8, UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức họp báo cung cấp thông tin vụ nữ sinh lớp 12 tử vong sau tai nạn giao thông.

UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức họp báo.

Tại buổi họp báo, nhiều phóng viên và ông Hồ Hoàng Hùng (cha nữ sinh H.A.) nêu những câu hỏi liên quan quá trình điều tra vụ tai nạn của Công an thành phố Phan Rang - Tháp Chàm (tỉnh Ninh Thuận).

Một trong những câu hỏi được quan tâm là tài xế ô tô có sử dụng điện thoại khi lái xe? Bởi camera ghi lại, khi vụ va chạm xảy ra, tài xế bước xuống xe và trên tay vẫn cầm điện thoại như nói chuyện với ai đó...

Thượng tá Hà Công Sơn, Phó trưởng Công an TP Phan Rang - Tháp Chàm, cho biết ngay sau khi tai nạn xảy ra, cơ quan công an đã làm việc với tài xế M..

Quá trình làm việc, tài xế M. thừa nhận lúc xảy ra tai nạn có sử dụng điện thoại nhận cuộc gọi nhưng kết nối qua bluetooth. Công an đã kiểm tra và xác nhận trên xe có thiết bị kết nối bluetooth.

Khi xuống xe, tài xế vẫn đang nói chuyện điện thoại (Ảnh cắt từ clip).

Về thông tin cho rằng nữ sinh H.A. lái xe máy quá tốc độ nên không làm chủ tay lái, Thượng tá Hà Công Sơn khẳng định cháu H.A. lái xe tốc độ bình thường, chưa có cơ sở để xác định cháu có vi phạm an toàn giao thông.

Thượng tá Hà Công Sơn cho biết thêm, qua kiểm tra camera, công an xác định tài xế M. đã chuyển hướng từ làn ô tô sang làn xe máy không đảm bảo an toàn, thiếu quan sát nên lỗi thuộc về tài xế M..

"Dù cho ông M. chạy nhanh hay chậm thì ông M. cũng đã vi phạm an toàn giao thông khi chuyển hướng không an toàn, thiếu quan sát", Thượng tá Sơn cho biết.

Về việc kiểm tra nồng độ cồn của tài xế ô tô, đại diện Công an TP Phan Rang - Tháp Chàm khẳng định đã tiến hành kiểm tra ngay khi tai nạn xảy ra. Kết quả đo nồng độ cồn của tài xế qua hơi thở thời điểm đó ghi nhận không có nồng độ cồn, ô tô rất mới, hạn đăng kiểm còn dài.

Thượng tá Hà Công Sơn, Phó trưởng Công an TP Phan Rang - Tháp Chàm.

Nhiều phóng viên đặt vấn đề đã xác định lỗi của tài xế M. thì có thể kết luận xử lý hình sự? Thượng tá Hà Công Sơn từ chối trả lời vì quyền hạn điều tra vụ việc không thuộc thẩm quyền của công an mà đã chuyển sang Cơ quan điều tra hình sự khu vực 3, Quân chủng Phòng không - Không quân.

Tuy nhiên đại diện Công an TP Phan Rang - Tháp Chàm khẳng định cơ quan công an đã đủ chứng cứ xác định được lỗi chính là tài xế điều khiển ô tô chuyển làn không đảm bảo an toàn gây ra tai nạn và khi chứng minh được lỗi thì phải khởi tố.

"Nếu chúng tôi thụ lý vụ việc này thì chúng tôi đã khởi tố vụ án hình sự. Chúng tôi cũng đã trao đổi với Cơ quan điều tra hình sự khu vực 3 và họ cũng cho biết sẽ sớm khởi tố vụ án", Thượng tá Hà Công Sơn nói.