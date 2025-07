Cha khóa cửa đi nhậu, con mắc kẹt trong ngôi nhà cháy

Sáng 9/7, Công an xã Vĩnh Hanh cho biết phối hợp Đội Công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực Châu Thành thuộc Công an tỉnh An Giang giải cứu thành công một bé trai bị mắc kẹt bên trong căn nhà khóa trái cửa bốc cháy dữ dội.

Hiện trường vụ cháy (Ảnh: Nghiêm Túc).

Vụ cháy xảy ra lúc 21h ngày 8/7, người dân phát hiện ngọn lửa bùng phát dữ dội bên trong căn nhà của anh Nguyễn Văn L. (trú tại xã Vĩnh Hanh, tỉnh An Giang).

Thời điểm này, căn nhà bị khóa trái cửa, bên trong con trai anh L. bị mắc kẹt không thể ra ngoài.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Đến 22h50, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, bé trai bên trong được đưa ra ngoài trong tình trạng bỏng nhẹ.

Theo công an, trước khi xảy ra vụ hỏa hoạn, anh Nguyễn Văn L. đã tổ chức tiệc nhậu tại nhà. Đến 20h, sau khi tan tiệc, anh khóa trái cửa để con trai bên trong, đi sang nhà hàng xóm cách đó khoảng 100m để tiếp tục cuộc vui.

Công an xã Vĩnh Hanh và Công an tỉnh An Giang đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.