Cây cổ thụ bật gốc đổ đè trúng 2 ô tô trên phố Hà Nội

Sáng 27/8, trao đổi với phóng viên Dân trí, chỉ huy Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Hà Nội) cho biết, khoảng 4h30 cùng ngày, tại ngõ 1 phố Trung Kính xảy ra vụ cây xanh lớn đổ đè trúng 2 ô tô đang dừng đỗ trên đường.

Theo vị chỉ huy, rất may vụ việc không gây thiệt hại về người. Sau khi nhận tin báo, đơn vị phối hợp với các đơn vị chức năng cử cán bộ tới hiện trường phân luồng giao thông, dọn dẹp cây xanh bị đổ.

Hình ảnh 2 chiếc ô tô bị cây xanh bật gốc đổ, đè trúng (Ảnh: Đình Thành).

Tại hiện trường, hai chiếc ô tô, một xe mang BKS 30F-665.xx và một xe màu đỏ chưa rõ biển, bị cây đè hư hỏng nặng.

Đến khoảng 9h30, Công ty cây xanh Hà Nội đã điều động một xe cẩu cỡ lớn đến hiện trường để cắt cây gãy đổ.

Trước đó vào sáng 26/8, một cây cổ thụ ở nút Trần Phú - Chu Văn An (phường Ba Đình) cũng bị bật gốc đè trúng 2 ô tô. Rất may vụ việc không gây thương vong về người.

Chiếc ô tô màu trắng bị đổ, đè trúng phần nắp capo (Ảnh: Đình Thành).

Lãnh đạo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết sáng 27/8, vùng áp thấp trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Lúc 10h, tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/giờ), giật cấp 8 và di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ 10-15km/h.

Dự báo trong 1-2 ngày tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, hướng về phía đất liền nước ta. Hiện khả năng mạnh lên thành bão chưa cao, có thể vào gần bờ suy yếu thành vùng áp thấp.