Câu chuyện bất ngờ sau vụ tài xế taxi bỏ lại vị khách cùng người chết ven đường

Long An:

Người dân kể lại vụ việc tài xế taxi bỏ lại vị khách cùng người chết ven quốc lộ

Suốt bốn ngày qua, thông tin về vụ việc tài xế taxi nhẫn tâm đuổi hành khách ôm thi thể người chết xuống đường trong đêm tối khiến dư luận vô cùng bức xúc. Liên quan đến vụ việc này sáng nay 5/9, trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Ngọc Huân, Chủ tịch UBND xã Thạnh Đức cho biết, bước đầu cơ quan chức năng đã làm rõ được nguyên nhân vụ việc.

Cổng chùa ven quốc lộ 1, nơi xảy ra vụ việc tài xế taxi bỏ lại hành khách cùng người thân đã tử vong xuống đường.

Theo ông Huân, vụ việc xảy ra vào chập tối ngày 1/9, Công an xã Thạnh Đức nhận được tin báo của sư trụ trì chùa Phước Bảo, tọa lạc trên QL1, đoạn qua khu vực ấp 1, xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức về việc có một người đàn ông ôm thi thể cô gái ngồi cạnh cổng chùa và than thở bị tài xế taxi đuổi khỏi xe chỉ vì không có tiền trả.

Ngay sau đó, lực lượng công an có mặt và ghi nhận một người đàn ông ngồi dưới gốc cây sứ cạnh cổng chùa ôm thi thể người phụ nữ khóc nức nở. Người đàn ông được xác định là Nguyễn Nhân N. (38 tuổi, quê tỉnh Bến Tre).

Bước đầu, anh N. cho biết người tử vong là vợ của mình, tên Nguyễn Châu Anh T. (31 tuổi, quê tỉnh Tây Ninh). Theo anh N., vợ chồng anh thuê nhà trọ ở huyện Bình Chánh (TPHCM) để đi làm công nhân. Gần đây, N. phát hiện vợ bị bệnh ung thư giai đoạn cuối nhưng không có khả năng đưa đến bệnh viện chữa trị. Đến chiều 1/9, chị T. trút hơi thở sau cùng và không còn cách nào khác, anh N. đã thuê taxi đưa vợ về Bến Tre để lo hậu sự nhưng chỉ nói với lái xe vợ mình đang hấp hối.

Cũng theo lời khai của anh N. thì trên đường đi, biết người phụ nữ đã chết và anh N. không đủ tiền trả chi phí đến nhà, tài xế taxi đã dừng lại trước cổng chùa yêu cầu anh N. ôm vợ rời khỏi xe, bỏ lại ven đường.

Nhiều người chứng kiến đã không cầm được nước mắt, oán trách tài xế nhẫn tâm nỡ đối xử với một hoàn cảnh thương tâm. Nhận thấy vụ việc phức tạp, cái chết của người phụ nữ chưa rõ ràng nên Công an xã Thạnh Đức đã báo cáo lãnh đạo Công an huyện và Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An để vào cuộc điều tra làm rõ.

Sáng 5/9, thông tin với PV Dân trí về kết quả điều tra, Thượng tá Huỳnh Văn Hùng, Phó trưởng Công an huyện Bến Lức cho biết vụ việc vẫn đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh thụ lý. Tuy nhiên, Thượng tá Hùng cũng đã chia sẻ về kết quả điều tra ban đầu.

Theo Thượng tá Hùng, thì sau khi các đơn vị nghiệp vụ chuyên môn tiến hành khám nghiệm tử thi cũng như đến hiện trường phòng trọ của nạn nhân ở huyện Bình Chánh (TPHCM), kết quả xác định chị T. tử vong do bệnh lý.

Nạn nhân đã được an táng tại công viên nghĩa trang trên địa bàn huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Tuy nhiên đến thời điểm này vẫn chưa tìm được thân nhân.

“Do nạn nhân không đăng ký tạm trú tạm vắng tại địa phương, không người thân thích cũng như chưa tìm được giấy tờ tùy thân; đồng thời người xưng là chồng của nạn nhân (anh N.- PV) có dấu hiệu không bình thường, không biết gì về nhân thân của vợ nên sau 24 giờ xảy ra vụ việc, cơ quan chức năng đã tiến hành thủ tục an táng tại nghĩa trang trên địa bàn huyện Bến Lức”, Thượng tá Hùng cho biết.

Nói về vụ việc tài xế taxi tàn nhẫn bỏ người trong lúc bi đát, ông Nguyễn Ngọc Huân, Chủ tịch UBND xã Thạnh Đức cho biết, qua báo cáo của lực lượng công an xã, khi phát hiện người phụ nữ tử vong, tài xế có hỏi người chồng (anh N.) chở về đâu nhưng người này chỉ nói rằng chở về Bến Tre mà không nói rõ cụ thể nơi đến. Vì vậy, khi đến trước cổng chùa ven quốc lộ, tài xế đã để cả 2 xuống xe để có thể tìm được sự giúp đỡ của người dân địa phương này.

“Ngay cả khi nhà chức trách vào cuộc và các mạnh thường quân chung tay giúp đỡ quan tài, phương tiện… đưa người phụ nữ về quê an táng nhưng vẫn không biết phải đưa về đâu, vì những người thân ở quê người chồng không nhận; trong khi chưa xác minh được nhân thân của nạn nhân. Cuối cùng lãnh đạo huyện Bến Lức đã xin được mảnh đất trong công viên nghĩa trang Gò Đen để an táng người xấu số”, Chủ tịch xã Thạnh Đức chia sẻ.

Anh Nhật, chủ cơ sở mai táng Tấn Đức (xã Thạnh Đức) chia sẻ thêm với PV Dân trí về dấu hiệu “lạ” của người chồng nạn nhân. Theo anh Nhật thì khi cơ quan điều tra làm xong thủ tục pháp y, bàn giao vụ việc cho địa phương hỗ trợ lo hậu sự. Thấy hoàn cảnh của anh N. quá khó khăn, cơ sở mai táng Tấn Đức đã hỗ trợ quan tài cũng như chi phí tẩm liệm, phương tiện để đưa chị T. về quê Bến Tre theo yêu cầu của anh N.

“Người đàn ông này tỏ ra không bình thường, gọi điện về quê ở Bến Tre xin gia đình đưa vợ mình về để chôn cất nhưng bị từ chối. Trao đổi với người thân anh N. qua điện thoại, chúng tôi mới biết anh N. đã có vợ con dưới quê, còn người phụ nữ này chỉ mới quen vài tháng và cả 2 có dấu hiệu sử dụng ma túy”, anh Nhật cho biết.

Trước tình huống này, cơ sở mai táng của anh Nhật đã báo về UBND xã để giải quyết. Sau đó, Phòng Thương binh – Xã hội huyện Bến Lức đã tiến hành an táng nạn nhân tại công viên nghĩa trang Gò Đen vào cuối ngày 2/9, sau 24 tiếng đồng hồ xảy ra vụ việc.

Đăng Lê