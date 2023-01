Cặp vợ chồng tử vong nghi do đốt than sưởi ấm

Ngày 2/1, thông tin từ Ủy ban nhân dân xã Hoằng Xuân, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho hay, trên địa bàn xảy ra vụ việc vợ chồng tử vong nghi do đốt than sưởi ấm.

Theo đó, khoảng 7h ngày 1/1, một người thân đến nhà ông H.V.Q. (56 tuổi, ở thôn Hữu Khánh, xã Hoằng Xuân, huyện Hoằng Hóa) gọi mãi nhưng không thấy ai trả lời.

Đốt than sưởi ấm, vợ chồng ông Q. nghi tử vong trong đêm (Ảnh minh họa trên Internet).

Nghi có chuyện chẳng lành, người thân và người dân sinh sống gần nhà ông Q. tìm cách phá cửa vào bên trong thì phát hiện ông Q. cùng vợ là bà L.T.N. (52 tuổi) đã tử vong trong phòng ngủ, bên cạnh giường có một chậu than củi đã tàn.

Sau khi sự việc xảy ra, lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc.

Bước đầu, lực lượng công an nhận định nguyên nhân khiến hai người tử vong có thể do đốt than sưởi ấm gây ngạt khí.