Cặp chim quý Hồng Hoàng lần đầu xuất hiện ở xã biên giới An Giang

Dân trí Khi phát hiện cặp chim quý Hồng Hoàng, Chủ tịch UBND xã Phú Hữu, huyện An Phú cùng người dân vây bắt để giao cơ quan chức năng nhưng đôi chim đã bay xa...

Sáng 3/9, trao đổi với PV Dân trí, ông Dương Thanh Phong - Chủ tịch UBND xã Phú Hữu (huyện An Phú, tỉnh An Giang) cho biết, hôm qua (2/9), trên đường tuần tra công tác phòng, chống dịch, trưởng công an xã báo tin người dân gặp cặp chim quý tại ấp Phú Lợi.

Ngay sau đó, ông Phong cùng một số cán bộ đến xem và xác định cặp chim đẹp, lạ là chim Hồng Hoàng, một số người dân còn gọi là Phượng Hoàng đất.

Ngày 2/9, người dân ấp Phú Lợi và lãnh đạo xã Phú Hữu bắt gặp cặp chim Hồng Hoàng lần đầu xuất hiện tại địa phương.

Cặp chim nặng khoảng 4-5 kg/con, sải cánh dài hơn 1 m.

Theo ông Phong, do lo sợ người dân bắt, làm hại cặp chim quý nên ông đã báo cáo lãnh đạo huyện và được sự đồng ý cho vây bắt cặp chim để giao cho ngành chức năng bảo tồn.

Cặp chim Hồng Hoàng xuất hiện ở xã biên giới An Giang.

"Chúng tôi nỗ lực truy bắt 5- 6 điểm nhưng sau đó cặp chim bay mất khỏi địa bàn xã. Hiện, tôi đã tuyên truyền cho người dân gặp cặp chim là báo ngay với ngành chức năng, cấm làm hại cặp chim nhưng đến sáng nay vẫn chưa nhận được tin mới về cặp chim Hồng Hoàng", ông Dương Thanh Phong - Chủ tịch UBND xã Phú Hữu, cho biết.

Theo ông Phong và nhiều người dân lớn tuổi trên địa bàn xã Phú Hữu, đây là lần đầu tiên họ gặp chim Hồng Hoàng bay về địa phương.

Nguyễn Hành