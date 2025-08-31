Cao tốc thông thoáng 2 ngày đầu nghỉ lễ, Hà Nội - Quảng Trị chỉ mất 7 giờ

Thông thoáng, di chuyển thuận lợi

Trưa và chiều 31/8, có mặt trên các tuyến cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt, Bãi Vọt - Hàm Nghi, phóng viên Dân trí ghi nhận, tình hình giao thông khá thông thoáng, thuận lợi cho phương tiện di chuyển.

Tại cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt (nối phía bắc Nghệ An đến phía bắc Hà Tĩnh), hòa chung với không khí trên cả nước, đơn vị vận hành cho hiển thị các lá cờ Tổ quốc và dòng chữ "Chào mừng 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam" trên bảng thông tin điện tử.

Phương tiện lưu thông dễ dàng trên cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt (Ảnh: Dương Nguyên).

Đây là ngày thứ hai của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, tuy nhiên, lượng ô tô di chuyển trên cao tốc qua Nghệ An và Hà Tĩnh không quá tấp nập cả hai chiều Nam - Bắc.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Việt Phương, Trưởng Văn phòng Quản lý đường bộ 2.3 (Khu Quản lý đường bộ 2 - Cục Đường bộ Việt Nam), cho biết trong hai ngày đầu của kỳ nghỉ lễ, các tuyến cao tốc qua địa bàn Hà Tĩnh là Diễn Châu - Bãi Vọt, Bãi Vọt - Hàm Nghi, Hàm Nghi - Vũng Áng và Vũng Áng - Bùng không xảy ra ùn tắc giao thông cũng như sự cố tai nạn.

Theo ông Phương, lượng ô tô của người dân và khách du lịch từ phía Bắc trở về quê không nhiều, có thể do năm nay phần lớn họ đã quyết định ở lại Hà Nội xem diễu binh, diễu hành kỷ niệm Quốc khánh 2/9.

Quốc kỳ và dòng chữ "Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam" trên bảng thông tin điện tử trước hầm Thần Vũ, cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt (Ảnh: Dương Nguyên).

"Ngoài cử lực lượng chốt trực tại các nút ra vào cao tốc, chúng tôi cũng cử lực lượng phối hợp với Cục Cảnh sát giao thông và nhà thầu tuần tra trên tuyến để hướng dẫn, điều tiết giao thông, xử lý các vấn đề nếu có sự cố xảy ra", ông Phương thông tin.

Cao tốc thông suốt, tài xế đi từ Hà Nội vào Quảng Trị chỉ mất 7 giờ

Tại tỉnh Quảng Trị, theo ghi nhận, ngày thứ hai của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, lượng phương tiện trên các tuyến cao tốc qua tỉnh này như Vũng Áng - Bùng, Bùng - Vạn Ninh cũng khá thông thoáng.

Từ sau ngày 28/8, khi cao tốc đoạn Vũng Áng - Bùng (nối Hà Tĩnh - Quảng Bình, nay là Quảng Trị) thông xe, nhiều tài xế Bắc - Nam đã quyết định di chuyển trên cao tốc thay vì quốc lộ 1A như trước.

Cao tốc Vũng Áng - Bùng, đoạn qua tỉnh Quảng Trị thông thoáng (Ảnh: Tiến Thành).

Anh Nguyễn Văn Linh (SN 1989, trú tại tỉnh Hưng Yên) là tài xế xe tải, thường xuyên chở hàng vào các tỉnh miền Trung. Anh Linh cho biết trước đây, nếu di chuyển theo quốc lộ 1A, đi từ Hà Nội vào Quảng Trị anh mất hơn 13 tiếng, nhưng nay chỉ đi hết 9-10 tiếng.

"Nhiều tuyến cao tốc trục Bắc - Nam chưa thu phí, thông thoáng nên di chuyển rất nhanh. Từ Hà Nội đến Quảng Trị, tôi tiết kiệm gần 3 giờ so với đi theo quốc lộ 1A. Hạn chế hiện nay là các tuyến cao tốc chưa có trạm dừng nghỉ", anh Linh nói.

Anh Nguyễn Văn Phương (SN 1991, trú tại xã Trường Ninh, tỉnh Quảng Trị) là tài xế xe dịch vụ. Anh Phương vừa trải qua hành trình chở khách từ phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị ra Hà Nội.

Chia sẻ về trải nghiệm của mình, anh Phương cho hay đi cao tốc giúp anh tiết kiệm nhiều thời gian, việc điều khiển xe cũng giảm bớt căng thẳng hơn khi ít đường ngang và không có phương tiện thô sơ băng qua đường như trên các tuyến khác.

Tài xế Nguyễn Văn Linh chia sẻ về trải nghiệm khi di chuyển trên cao tốc vừa đưa vào khai thác (Ảnh: Tiến Thành).

"Tôi đi từ phường Đồng Hới ra hết cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, Hà Nội chỉ mất khoảng 7 tiếng. Đường rất đẹp nên đi rất thích, chúng tôi rất vui khi hạ tầng giao thông của đất nước ngày một tốt hơn", anh Phương chia sẻ.

Theo nhận định của ngành chức năng, với việc cao tốc từ Hà Nội đến Đà Nẵng thông suốt, thời gian tới, sẽ có nhiều du khách ở các tỉnh phía Bắc sẽ lựa chọn di chuyển bằng phương tiện cá nhân để vào Quảng Trị du lịch dịp cuối tuần.

Dịp này, cả nước đang hướng về Hà Nội trong đại lễ Kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh 2/9, lượng khách đổ về Quảng Trị được dự đoán sẽ giảm hơn so với trước đây.

Cảnh sát huy động tối đa mô tô, tuần tra 24/24h trên cao tốc dịp nghỉ lễ

Chiều 31/8, Thượng tá Nguyễn Mạnh Thắng, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 3 (Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an), cho biết sáng cùng ngày, trên tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn (đoạn qua địa phận tỉnh Ninh Bình), một xe khách gặp sự cố dẫn đến va chạm liên hoàn.

Sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã có mặt, tổ chức phân luồng, điều tiết, đảm bảo giao thông thông suốt trở lại ngay sau đó.

Cảnh sát tuần tra, xử lý các vấn đề trên cao tốc (Ảnh: Mạnh Thắng).

Thượng tá Nguyễn Mạnh Thắng cho hay, trong dịp nghỉ lễ kỷ niệm Quốc khánh 2/9, đơn vị đã triển khai hai phương án gồm chốt phân luồng phục vụ đại lễ A80 và phân luồng, chống ùn tắc giao thông trên cao tốc.

Để đảm bảo hiệu quả triển khai hai phương án trên, đơn vị đã huy động tối đa mô tô, ô tô và toàn bộ gần 30 cán bộ, chiến sỹ tổ chức bám tuyến 24/24 giờ. Đồng thời, đơn vị cũng tổng kiểm soát, kiểm tra việc tài xế sử dụng điện thoại trong khi lái xe.

"Chúng tôi được giao nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát giao thông trên tuyến cao tốc Bắc - Nam, đoạn dài gần 200km, từ Km182 (đầu Hà Nội) đến Km380 (cuối Thanh Hóa). Trong những ngày nghỉ lễ 2/9, đơn vị huy động tối đa lực lượng, tuần tra liên tục nhằm tiếp cận, xử lý nhanh các vụ va chạm, tránh để xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài", Thượng tá Thắng nói.