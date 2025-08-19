Cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành vướng quy hoạch khoáng sản

Ngày 19/8, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh cùng đoàn công tác của Ủy ban Kinh tế và Tài chính thuộc Quốc hội làm việc với UBND tỉnh Lâm Đồng về các dự án quan trọng và kinh tế - xã hội tỉnh Lâm Đồng.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh chủ trì cuộc làm việc (Ảnh: Minh Hậu).

Ông Võ Ngọc Hiệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, cho biết, dự án cao tốc Bắc - Nam phía Tây, đoạn Gia Nghĩa (Lâm Đồng) - Chơn Thành (Đồng Nai) được Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư vào tháng 6/2024.

Cao tốc này có tổng mức đầu tư hơn 25.500 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương hơn 10.500 tỷ đồng, ngân sách địa phương là 2.200 tỷ đồng, vốn ngoài ngân sách do nhà đầu tư thu xếp gần 13.000 tỷ đồng.

Dự án cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành được chia làm 5 dự án thành phần, gồm: Dự án thành phần 1 - thi công đường cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành; dự án thành phần 2 và 3 - đầu tư xây dựng đường gom, cầu vượt ngang; dự án thành phần 4 và 5 - bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Trong đó, tỉnh Lâm Đồng được giao thực hiện dự án thành phần 2 và dự án thành phần 4.

Phối cảnh cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành (Ảnh: Ngọc Tân).

Theo lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng, hiện nay, tiến độ giải ngân vốn cho cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành còn thấp, đặc biệt là ở các dự án bồi thường, tái định cư và hạ tầng phụ trợ. Tỷ lệ giải ngân cho dự án thành phần 2 chỉ đạt 19,13%, tỷ lệ giải ngân dự án thành phần 4 chỉ ở mức 0,393%.

Dự án cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành gặp khó khăn do có sự chồng lấn giữa tuyến cao tốc và quy hoạch mỏ bauxite Nhân Cơ. Tỉnh Lâm Đồng kiến nghị Ủy ban Kinh tế và Tài chính Quốc hội đề nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Công Thương sớm có phương án xử lý khu vực chồng lấn, để địa phương đảm bảo thực hiện cao tốc theo quy định.

Tại cuộc làm việc, ông Nguyễn Viết Huy, Phó Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam, cho rằng, theo kế hoạch, việc giải phóng mặt bằng cho dự án cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành phải hoàn thiện 90% vào tháng 6/2025; tuy nhiên, đến nay cơ quan chức năng vẫn chưa thể triển khai. Điều này dẫn đến dự án bị chậm so với chỉ đạo của Chính phủ.

Ông Nguyễn Viết Huy, Phó Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam tại cuộc làm việc (Ảnh: Minh Hậu).

Theo ông Huy, từ nay đến cuối năm 2025, tỉnh Lâm Đồng cần đẩy nhanh tiến độ để hoàn thiện 90% nhiệm vụ giải phóng mặt bằng, đáp ứng tiến độ khởi công các thành phần khác của dự án.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Trần Hồng Nguyên cho biết, theo kế hoạch, dự án cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành thực hiện từ năm 2024, hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm 2027. Tuy nhiên, hiện nay dự án có tiến độ rất chậm.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật yêu cầu tỉnh Lâm Đồng xác định những khó khăn, vướng mắc, để có phương án xử lý vì thời gian còn lại không nhiều.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc làm việc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh đánh giá cao những kết quả tỉnh Lâm Đồng đạt được thời gian qua.

Đối với dự án cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành, Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh đề nghị Ủy ban Kinh tế và Tài chính Quốc hội tổng hợp, có văn bản đề xuất Chính phủ chỉ đạo Bộ Công Thương sớm phản hồi để giải quyết xung đột giữa dự án hạ tầng và quy hoạch khoáng sản cho Lâm Đồng.