Cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương đã khởi công nhưng chưa thực hiện

Ngày 28/8, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Lâm Đồng khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp thứ 3 (kỳ họp chuyên đề) để xem xét, giải quyết các nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.

Kỳ họp lần này được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại 3 điểm cầu chính ở 3 trung tâm Đà Lạt, Phan Thiết, Gia Nghĩa, kết nối với 111 điểm cầu là các xã, phường, đặc khu Phú Quý.

HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp thứ 3 để xem xét, giải quyết các nội dung thuộc thẩm quyền (Ảnh: Minh Hậu).

Theo lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng, hình thức họp trực tiếp kết hợp trực tuyến là bước tiến quan trọng, thể hiện tinh thần đổi mới, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chính quyền địa phương. Hình thức tổ chức kỳ họp này mang lại sự tiết kiệm nguồn lực, giảm chi phí di chuyển, tạo điều kiện thuận lợi cho đại biểu toàn tỉnh tham dự, phù hợp với thực tế.

Tại kỳ họp, ông Trần Hồng Thái, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng, thông tin, tình hình kinh tế - xã hội 8 tháng đầu năm của tỉnh tiếp tục phát triển tích cực. Trong đó, sản xuất nông nghiệp đảm bảo, dịch bệnh trên cây trồng và vật nuôi được kiểm soát; công nghiệp duy trì đà tăng trưởng ổn định; xuất khẩu 8 tháng đầu năm đạt 2,1 tỷ USD.

Ông Trần Hồng Thái, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng (Ảnh: Minh Hậu).

Ông Trần Hồng Thái cho biết, bên cạnh những thành tựu đạt được, tỉnh Lâm Đồng ghi nhận tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công 8 tháng đầu năm còn thấp, chỉ đạt 33,7% so với kế hoạch.

Nhiều dự án trên địa bàn chậm triển khai do vướng giải phóng mặt bằng; dự án cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương đã khởi công nhưng chưa triển khai thực hiện; thiên tai gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản; tai nạn giao thông vẫn tiềm ẩn rủi ro; đời sống người dân vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số còn khó khăn.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đã thảo luận, xem xét, thống nhất biểu quyết thông qua 14 nghị quyết với tỷ lệ đạt 100%.

Phối cảnh dự án cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương (Ảnh: Minh Hiền).

Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Trần Hồng Thái, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng, đề nghị UBND tỉnh Lâm Đồng và các cấp, các ngành triển khai ngay các nghị quyết vừa được thông qua; triển khai các giải pháp thúc đẩy sản xuất công nghiệp và tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các dự án lớn ngoài ngân sách; đẩy nhanh tiến độ kiện toàn nhân sự các ban quản lý dự án để tiếp nhận các nhiệm vụ, kế hoạch đầu tư công trong giai đoạn tổ chức lại đơn vị hành chính; triển khai công tác đền bù, giải phóng mặt bằng của các dự án lớn, dự án trọng điểm.

Đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết tại kỳ họp (Ảnh: Minh Hậu).

Ông Trần Hồng Thái cũng đề nghị UBND tỉnh Lâm Đồng và các cấp, các ngành tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư; tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Đồng thời thực hiện việc xử lý tài sản sau sắp xếp, tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính theo quy định, không để thất thoát, lãng phí; thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức trong việc sắp xếp đơn vị hành chính.