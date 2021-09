Cao Bằng: Bắt quả tang 3 người dân nhập cảnh trái phép

Dân trí Đồn Biên phòng Đức Long và Công an xã Đức Long (Thạch An, Cao Bằng) vừa phát hiện 3 người nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam. Hiện những người này đã bị xử phạt và bị đưa đi cách ly.

3 công dân Việt Nam bị phát hiện nhập cảnh trái phép (Ảnh: Lê Nam).

Ngày 11/9, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, công an xã Đức Long, huyện Thạch An phối hợp với đồn Biên phòng Đức Long bắt quả tang 3 người gồm: Lưu Văn N. (sinh năm 1999), Lưu Văn L. (sinh năm 1993, cả 2 cùng trú tại xã Đức Long, huyện Thạch An) và Đường Thị H. (sinh năm 1969, ở huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn) về hành vi nhập cảnh trái phép.

Trước đó, ngày 10/9, Công an xã Đức Long nhận được tin báo có công dân nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam, qua lối mòn tại khu vực mốc 960 thuộc xóm Bản Mới, xã Đức Long, sau đó công an xã đã phối hợp với đồn Biên phòng Đức Long xuống hiện trường phát hiện và bắt quả tang 3 công dân trên.

Qua khai thác, 3 công dân này khai nhận xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc lao động làm thuê từ tháng 2/2020. Đến tháng 9/2021, do phía Công an Trung Quốc tăng cường kiểm tra, phát hiện 3 công dân Việt Nam không có giấy tờ xuất nhập cảnh hợp pháp, nên chủ cơ sở thuê 3 người này đã buộc thôi việc đối với 3 công dân Việt Nam.

Hiện đồn Biên phòng Đức Long đã ra quyết định xử phạt hành chính mỗi công dân trên số tiền 3 triệu đồng, đồng thời đưa đi cách ly tập trung theo quy định.

Văn Yên