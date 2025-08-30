Cảnh sát PCCC kịp thời đưa bé gái bị ngất đi cấp cứu

Sáng 30/8, trong quá trình làm nhiệm vụ bảo vệ lễ tổng duyệt diễu binh A80 tại khu vực số 415 phố Kim Mã (Hà Nội), Tổ công tác của Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội (PC07) đã phát hiện một cháu bé bị ngất xỉu, cần được hỗ trợ y tế khẩn cấp.

Ngay lập tức, Thượng úy Nguyễn Văn Cường, cán bộ Đội chữa cháy và CNCH khu vực số 22 (phụ trách trực tại khu vực trên) đã nhanh chóng triển khai sơ cứu ban đầu, đồng thời gọi xe cấp cứu.

Bé gái bị ngất xỉu được cảnh sát kịp thời đưa vào viện cấp cứu (Ảnh: PC07).

Theo cảnh sát, khi nhận thấy tình trạng nguy cấp, Thượng uý Cường đã chủ động bế nạn nhân, một mình len lỏi qua đám đông để đưa nạn nhân ra xe và tiếp tục đi cùng đến Bệnh viện Xanh Pôn để bảo đảm cấp cứu nhanh nhất.

Nhờ sự phối hợp kịp thời, nạn nhân đã qua cơn nguy hiểm, sức khỏe đã ổn định.

Anh D., bố của cháu bé bị ngất, xúc động chia sẻ: “Nếu không có các anh công an hỗ trợ nhanh chóng, chắc gia đình tôi không biết phải làm sao. Chúng tôi vô cùng biết ơn sự tận tâm, trách nhiệm của các anh”.

Nhiều trường hợp người dân bị chấn thương, ngất xỉu khi theo dõi tổng duyệt lễ diễu binh được lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH hỗ trợ (Ảnh: PC07).

Chứng kiến sự việc, nhiều người dân có mặt tại hiện trường đã rất xúc động. Chị Nguyễn Thu Hà, trú ở phường Từ Liêm - người có mặt tại hiện trường cho biết: “Chứng kiến các chiến sĩ công an bế cháu bé ra xe ai cũng xúc động. Họ thực sự luôn sẵn sàng vì người dân”.

Theo PC07 Hà Nội, trước đó, trong buổi sơ duyệt diễu binh, diễu hành, lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH cũng đã hỗ trợ tìm người thân cho nhiều cháu nhỏ bị lạc giữa đám đông, và kịp thời đưa một số người bị ngất vào lều quân y để sơ cứu, đảm bảo an toàn sức khỏe.