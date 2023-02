Vào lúc 19h25 ngày 14/2, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) nhận tin báo từ Công an phường Mỹ Đình 1 về vụ việc, tại căn hộ E38.1, tòa chung cư The Emerald Mỹ Đình CT8, xuất hiện một nam thanh niên có biểu hiện không bình thường, đứng bên ngoài lan can ban công tầng 8 của tòa nhà.

Cảnh sát giải cứu nam thanh niên người nước ngoài định nhảy chung cư tự tử

Nam thanh niên có biểu hiện không bình thường đứng tại lan can tầng 8 căn chung cư The Emerald Mỹ Đình CT8.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an quận Nam Từ Liêm đã xuất một xe chỉ huy, một xe CNCH, một xe thang và cán bộ chiến sỹ xuống hiện trường, đồng thời xin chi viện PC07 hai xe chữa cháy xuống hiện trường thực hiện việc giải cứu nạn nhân.

Tiếp cận nạn nhân.

Cảnh sát điều xe thang tới hiện trường.

Theo cảnh sát, sau khi thuyết phục động viên nam thanh niên kể trên, lực lượng chức năng đã khống chế và đưa nam thanh niên này xuống đất an toàn, sau đó bàn giao cho Công an phường Mỹ Đình 1 xử lý theo quy định.

Qua xác minh sơ bộ ban đầu, nam thanh niên được xác định là anh K.M. (29 tuổi, là người nước ngoài.

"Thời điểm ứng cứu nạn nhân, người này có biểu hiện không bình thường, liên tục giãy giụa, gây khó khăn trong quá trình giải cứu. Tuy nhiên, sau đó cảnh sát đã khống chế và đưa được người này xuống mặt đất an toàn", nguồn tin của PV Dân trí cho hay.