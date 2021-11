Giải cứu nam thanh niên chuẩn bị nhảy từ tầng cao chung cư Linh Đàm

Dân trí Tại cơ quan công an, T. cho biết, do bản thân nợ một khoản tiền chưa trả được, nên đã có ý định trèo lên tầng 16 chung cư HH1A Linh Đàm để quyên sinh.

Khu vực lưới an toàn ở tầng 16 tòa HH1A Linh Đàm đã bị bẻ cong - nơi nam thanh niên định nhảy lầu tự tử (Ảnh: Lê Nam).

Sáng 22/11, trao đổi với PV Dân trí, một lãnh đạo UBND phường Hoàng Liệt (Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, người dân chung cư HH1A Linh Đàm vừa phối hợp cùng công an phường, giải cứu một nam thanh niên có ý định nhảy lầu tự tử.

Theo một số nhân chứng sống tại chung cư HH1A Linh Đàm, khoảng 18h ngày 21/11, cư dân sống tại tầng 16, tòa nhà chung cư HH1A phát hiện một nam thanh niên đang chui đầu, và nửa người ra khu vực lưới an toàn hành lang đòi tự tử. Thấy vậy người dân đã hô hoán, đồng thời báo Công an phường Hoàng Liệt đến giải cứu.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Hoàng Liệt đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường và kịp thời tóm lấy chân nam thanh niên, đưa vào trong hành lang an toàn. Công an sau đó cũng động viên, thuyết phục nam thanh niên trên bỏ ý định tự tử.

Nam thanh niên được đưa về trụ sở Công an phường Hoàng Liệt để làm việc (Ảnh: Lê Nam).

"Ngay từ 15h chiều ngày 21/11, nam thanh niên này đã đi lại ở khu chung cư HH Linh Đàm. Người này lên khu vực tầng 15 của tòa nhà định tự tử, nhưng đã được người dân phát hiện đưa xuống dưới tầng một. Thế nhưng, sau đó người này tiếp tục lên tầng 16 định tự tử, thì may mắn lại được giải cứu", một nhân chứng kể lại.

Tại cơ quan công an, bước đầu người này khai nhận tên là N.A.T. (21 tuổi, ở huyện Thường Tín, Hà Nội), từng là sinh viên đại học nhưng đã nghỉ học được một thời gian.

T. trình bày có nợ số tiền là 85 triệu đồng chưa trả nợ được, sợ gia đình biết chửi mắng. Nam thanh niên nảy sinh buồn chán và nghĩ đến cái chết để giải thoát nhưng đang thực hiện hành vi thì được cơ quan công an và người dân ngăn chặn kịp thời nên không xảy ra hậu quả đáng tiếc.

Hiện Công an phường Hoàng Liệt đã tiến hành lập biên bản xác minh, thông báo cho gia đình nam thanh niên biết và bàn giao lại người cho gia đình có biện pháp quản lý.

