Cảnh sát "giải cứu" 3 cháu nhỏ mượn xe đạp điện đi chơi, lạc hơn 50km

Ngày 12/7, Công an tỉnh Lai Châu cho biết, Công an xã Tả Lèng vừa kịp thời giúp đỡ 3 cháu nhỏ đi lạc hơn 50km về với gia đình an toàn.

Cụ thể, khoảng 15h30 ngày 11/7, trong lúc tuần tra kiểm soát địa bàn, tổ công tác của Công an xã Tả Lèng phát hiện 3 cháu nhỏ có dấu hiệu hoảng loạn, mệt mỏi đang cùng đẩy một chiếc xe đạp điện trên quốc lộ 4D, thuộc địa phận xã Tả Lèng.

Công an xã Tả Lèng giúp đỡ 3 cháu nhỏ đi lạc về với gia đình (Ảnh: Công an Lai Châu).

Sau đó, cảnh sát đã nhanh chóng tiếp cận, động viên, trấn an tinh thần các cháu rồi kiên nhẫn khai thác thông tin.

Được biết, sáng cùng ngày (11/7), ba cháu nhỏ mượn chiếc xe đạp điện của gia đình, nói dối bố mẹ là đi ăn sáng rồi rủ nhau đi chơi nhưng không ngờ bị lạc đường đến tận Tả Lèng (cách xa nhà hơn 50km). Xe đạp hết điện khiến các cháu rất lo sợ.

Qua xác minh, danh tính các cháu được xác định là H.V.N. (SN 2012), H.T.V. (SN 2013) và V.V.A. (SN 2012), đều trú tại bản Phiêng Phát, xã Trung Đồng, huyện Tân Uyên (cũ).

Ngay sau đó, Công an xã Tả Lèng đã chủ động liên hệ với phụ huynh, hướng dẫn gia đình lên đón các cháu.

Nhận được tin, chị Lường Thị Ánh, phụ huynh của một trong ba cháu nhỏ, đã vội vã chạy đến Công an xã Tả Lèng để đón con. Trong niềm xúc động, chị Ánh đã viết thư bày tỏ sự biết ơn trước tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và chu đáo của các anh công an.