Cảnh báo nguy cơ F0 cộng đồng tăng vì người dân "thích nghi thái quá"

Dân trí Có tới 1/3 ca mắc Covid-19 tại Nghệ An được phát hiện trong cộng đồng. Có nơi người dân đã bắt đầu chủ quan, thậm chí "thích nghi thái quá". Đây là mối nguy cơ khiến dịch có thể bùng phát.

Tại kỳ họp thứ 4, Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVIII sáng 8/12, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An Dương Đình Chỉnh cho biết, chỉ trong vòng hơn 2 tháng (từ 1/10 tới nay), địa phương này ghi nhận gần 3.500 ca mắc Covid-19 mới, nâng tổng số bệnh nhân từ khi có dịch tới nay lên 5.314 ca. Dịch Covid-19 lây lan trong trường học, khu công nghiệp.

Ông Dương Đình Chỉnh - Giám đốc Sở Y tế Nghệ An thông tin về công tác chống dịch Covid-19 tại kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII diễn ra sáng 8/12 (Ảnh: Hoàng Lam).

"1/3 số ca nhiễm SARS-CoV-2 mới được phát hiện ngoài cộng đồng. Các ca cộng đồng được phát hiện muộn hơn so với chu kỳ trước đó do người dân đã được tiêm vaccine nên thời gian ủ bệnh kéo dài và không có triệu chứng. Trong số gần 3.500 ca mắc Covid-19 mới thì có tới khoảng 60% không có triệu chứng, 10% triệu chứng nhẹ", ông Dương Đình Chỉnh thông tin.

Tuy nhiên, so với giai đoạn trước đó, tỉ lệ bệnh nhân tử vong trên tổng số ca mắc mới đã giảm rất sâu. Từ ngày 1/10 tới nay, có 10 bệnh nhân Covid-19 tại Nghệ An tử vong, bằng một nửa số ca tử vong trước đó. Nghệ An được Bộ Y tế đánh giá là một trong 2 địa phương có ca tử vong thấp nhất cả nước.

"Thành quả đó không phải của riêng ngành Y tế mà sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cũng như sự chủ động, quyết liệt của các địa phương", ông Chỉnh nói.

Giám đốc Sở Y tế Nghệ An nhận định dịch Covid-19 trong thời gian tới sẽ còn diễn biến phức tạp, nhất khi người từ các địa phương khác trở về vào thời điểm Tết Nguyên đán. "Ít nhất cuộc chiến chống Covid-19 sẽ còn kéo dài trong vòng 6 tháng nữa" - ông Chỉnh cho hay.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc Covid-19 cho công nhân Công ty TNHH Minh Anh Kim Liên. Dịch lây lan vào khu công nghiệp là mối lo lớn của Nghệ An trong thời gian qua (Ảnh: M.A).

Một trong những nguyên nhân khiến dịch lây lan nhanh trong cộng đồng là tại nhiều địa phương người dân đã bắt đầu nảy sinh tâm lý chủ quan, thậm chí là "thích nghi thái quá". Trong khi đó, nguồn lực dành cho công tác ứng phó với dịch đang dần cạn kiệt. Đây là những khó khăn, nếu không chủ động khắc phục, giải quyết sẽ gây nên nhiều hệ lụy khiến công tác phòng, chống Covid-19 kéo dài và tốn kém hơn.

Bởi vậy, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An cho rằng, cần phải kiên trì chiến lược phòng, chống Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Y tế, thích ứng linh hoạt nhưng hiệu quả trong kiểm soát dịch bệnh. Đặc biệt, phải kiểm soát chặt biến động dân cư, không chỉ đối với người về từ các tỉnh thành có dịch mà cả với người dân trên địa bàn tỉnh.

Cùng với đó, cần "hâm nóng", phát huy vai trò của tổ Covid cộng đồng, thực hiện tốt khâu kiểm tra, giám sát vì trong thực tế vẫn còn những lỗ hổng nhất định dẫn đến có việc lây chéo ở khu cách ly tập trung, lây nhiễm ở các trường học, chợ, khu công nghiệp…

Bao phủ vaccine phòng Covid-19 được xác định là "lá chắn thép" trong cuộc chiến chống đại dịch nguy hiểm này (Ảnh: Hoàng Lam).

"Đẩy mạnh công tác truyền thông, đặc biệt là truyền thông cơ sở, tránh tâm lý chủ quan, đặc biệt là quyết liệt hơn trong việc vận động người dân tham gia tiêm chủng. Tiêm chủng là "lá chắn thép" quan trọng trong phòng, chống Covid-19" - Giám đốc Sở Y tế Nghệ An nhấn mạnh.

Đến thời điểm này, Nghệ An đã tiêm vaccine phòng Covid-19 mũi một đối với nhóm từ 18 tuổi trở lên đạt 98%, mũi hai đạt 72%. Đối với nhóm trẻ từ 12-17 tuổi đã tiêm vaccine mũi một được 120.000 người, đạt 36% tổng số trẻ trong độ tuổi. Trong thời gian tới, tỉnh này sẽ triển khai tiêm mũi 3 cho nhóm nguy cơ cao và tiêm nhắc lại cho người tiêm mũi 2 từ đủ 6 tháng.

Cùng với nỗ lực bao phủ vaccine, Sở Y tế Nghệ An đã tham mưu Ban Chỉ đạo và Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid -19 tỉnh xây dựng chiến lược cách ly F1 tại nhà và thực hiện chiến lược điều trị F0 tại cơ sở. Những bất cập trong 2 chiến lược này đang được điều chỉnh để phù hợp hơn với thực tiễn phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Hoàng Lam