Cảnh báo các tỉnh ven biển đề phòng gió mạnh, sóng lớn

Theo bản tin dự báo của Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 13/8, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió cấp 7-9, giật cấp 11-12, biển động rất mạnh. Sóng biển cao 2-5m.

Vùng biển từ Lâm Đồng đến TPHCM và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 1,5-3m.

Bản tin cảnh báo ngày 14/8 vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 9-10; sóng biển cao 2-4m, biển động mạnh.

Biển động dữ dội trong thời gian bão Wipha vừa qua (Ảnh: Hải Long).

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các địa phương ven biển ven biển từ Quảng Ninh đến An Giang theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của gió mạnh, sóng lớn trên biển.

Các địa phương thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết thông tin để chủ động phòng tránh cũng như duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp yêu cầu các địa phương trên sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống; trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Bộ Nông nghiệp và Môi trường thông qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai.