Cần cẩu vướng dây điện, 2 người bị điện giật ở TPHCM

Chiều 11/8, Công an TPHCM khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ điện giật làm một người tử vong, một nạn nhân bị thương ở phường Tân Hiệp.

Hiện trường vụ điện giật (Ảnh: CTV)

Theo thông tin ban đầu, trưa cùng ngày, anh Nguyễn Thanh Lành (42 tuổi, quê tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) cùng với anh Trịnh Đại Phát (20 tuổi, quê tỉnh Sóc Trăng cũ) vận hành chiếc xe cẩu trong bãi đất trống trên đường Tân Hiệp 17, phường Tân Hiệp (TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương cũ), đưa giàn giáo, ống cống lên ô tô để chở đi nơi khác.

Trong lúc làm việc, cần cẩu vướng vào đường dây điện trên cao gây phóng điện, làm anh Phát tử vong tại chỗ, anh Lành bất tỉnh. Giám đốc công ty ra hiện trường và phát hiện vụ việc nên đưa anh Lành đi cấp cứu.

Nhận tin báo, Công an TPHCM đến khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân.