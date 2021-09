Cận cảnh "mắt thần" hỗ trợ giám sát trong khu cách ly F1 ở Hà Nội

Thiếu tá Nguyễn Thị Bình, Phó Đội trưởng Đội an ninh, Công an quận Bắc Từ Liêm cho biết, ngày 27/8, Công an quận đưa hệ thống giám sát camera an ninh để hỗ trợ các cán bộ chiến sĩ trong công tác đảm bảo an ninh trật tự vòng ngoài khu cách ly.