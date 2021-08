Hà Nam: Phòng tránh nguy cơ lây nhiễm chéo trong khu cách ly tập trung

Dân trí Liên quan bé trai sinh 8 tuổi từ TP.HCM về Hà Nam cách ly tập trung tại được phát hiện dương tính với SARS-Cov-2, tỉnh Hà Nam thực hiện biện pháp phòng tránh lây nhiễm chéo trong khu cách ly.

Trước đó, căn cứ tình hình, điều kiện phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Hà Nam, ngày 22/8, tỉnh Hà Nam đã tổ chức đón công dân Hà Nam từ TP.HCM có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 trở về địa phương.

Theo thống kê, trong số 254 công dân ở TP.HCM có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh được đón về Hà Nam có 5 trẻ em dưới 1 tuổi, 55 trẻ em từ 1 - 10 tuổi, 21 người cao tuổi từ 60 - 70 tuổi, có 6 trường hợp già yếu có bệnh lý nền. Đối với các trường hợp đặc thù này, các điều kiện sinh hoạt và chăm sóc sức khỏe hàng ngày được chú trọng hơn để đảm bảo sức khỏe của các công dân.

Hà Nam đón 254 công dân ở TP.HCM có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về quê vào tối ngày 22/8.

Ngay sau khi về đến điểm cách ly tập trung tại Hà Nam, đoàn công dân được CDC Hà Nam lấy mẫu làm xét nghiệm sàng lọc bằng kỹ thuật Real-time RT-PCR. Đến sáng ngày 23/8, trong số 254 công dân này có một bé trai 8 tuổi có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Gia đình bệnh nhân dương tính gồm 3 người là bố, mẹ và bệnh nhân đã được đưa đi cách ly điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam. Trên xe số 8 đón gia đình công dân F0 từ sân bay Nội Bài về khu cách ly tập trung có 13 người đã được tách phòng cách ly 2 người/phòng nhằm giảm thiểu tối đa nguy cơ lây nhiễm chéo.

Trước đó, để đảm bảo giãn cách, tại 2 khu cách ly Trường Cao đẳng Y tế và Trường Cao đẳng Nghề, việc xếp phòng cách ly cho các công dân mỗi phòng ở từ 3-4 người theo nhóm hộ gia đình và khu vực dân cư cùng sinh sống.

Khu cách ly tập trung được trang bị đầy đủ các điều kiện phục vụ sinh hoạt cho công dân trong thời gian cách ly tập trung. Khu cách ly được bố trí thông thoáng, tiện lợi, đảm bảo các quy định phòng chống dịch.

Để bảo đảm tốt nhất điều kiện sinh hoạt cũng như yêu cầu phòng, chống dịch, toàn bộ 2 khu cách ly đã được dọn dẹp, phun khử trùng, cải tạo, sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng, quạt mát, nước sinh hoạt, khu vệ sinh, lắp quạt thông gió các phòng ở bảo đảm không khí được lưu thông tốt.

Trong thời gian cách ly 14 ngày, các công dân được kiểm tra, theo dõi sức khỏe hàng ngày; các khu cách ly đều bố trí phòng cách ly dự phòng dành cho trường hợp công dân có biểu hiện nghi ngờ nhiễm bệnh như ốm, sốt.... Ngoài hệ thống camera an ninh được vận hành, lực lượng công an thường xuyên giám sát 24/24 giờ bảo đảm an toàn phòng, chống dịch bệnh và an ninh trật tự tại các khu cách ly…

Đức Văn