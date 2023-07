Cán bộ công an bị tố nợ gần 1 tỷ đồng nhiều năm không trả

Ngày 16/7, Công an tỉnh Bình Định cho biết đã chỉ đạo xử lý kỷ luật đối với một công an viên xã Canh Thuận, huyện Vân Canh (Bình Định) liên quan đến tố cáo nợ tiền của người dân nhiều năm chưa trả.

Công an xã Canh Thuận thông báo về việc thụ lý đơn tố cáo của người dân.

Thời gian qua, một số người dân tố cáo ông N.H.P. (công an viên xã Canh Thuận) nợ tiền nhiều năm nhưng không chịu trả. Theo đơn tố cáo gửi đến các cơ quan chức năng, ông P. vay số tiền hơn 1 tỷ đồng nhưng đến nay mới trả được 70 triệu đồng.

Cụ thể, năm 2021, ông P. vay của ông P.V.L. (trú TP Quy Nhơn, Bình Định) 410 triệu đồng để làm ăn, lãi suất và thời gian trả hai bên tự thỏa thuận bằng miệng. Đến tháng 5/2021, ông P. trả cho ông L. 70 triệu đồng.

Ngày 29/5/2021, ông P. viết giấy mượn tiền ông L., nội dung ghi rõ số tiền mượn là 360 triệu đồng (đã trừ số tiền ông này trả trước đó và lãi suất).

Theo cam kết, đến ngày 1/12/2021, ông P. phải hoàn trả đủ số tiền đã mượn của ông L. Nếu vi phạm thời gian trả nợ, phải chịu bồi thường hoặc thế chấp tài sản để đảm bảo số tiền đã mượn và nếu có gì sai trái, sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tuy nhiên đến nay gần 2 năm trôi qua, ông P. vẫn không chịu trả nợ. Ông L. nhiều lần tìm nhưng ông P. tránh mặt, cũng không cam kết hay hứa hẹn khi nào sẽ trả.

Ngoài ra, ông P. cũng vay của ông N.Đ.H. (ở TP Quy Nhơn) số tiền 530 triệu đồng từ năm 2018 đến nay không trả.

Bức xúc, ông H. làm đơn tố cáo ông P. đến Công an huyện Vân Canh. Sau đó, Công an huyện Vân Canh chuyển đơn đến Trưởng Công an xã Canh Thuận để xem xét, giải quyết theo quy định.

Ngày 8/7/2022, Công an xã Canh Thuận có thông báo về việc xác nhận đơn của ông H. đủ điều kiện và được thụ lý giải quyết. Tại buổi làm việc, ông P. thừa nhận vay tiền của ông H., thế nhưng đến nay ông P. vẫn chưa trả nợ và còn cắt đứt mọi liên lạc với ông này.

Trao đổi với phóng viên Dân trí về vụ việc trên, ông Nguyễn Minh Toàn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Canh Thuận, huyện Vân Canh (tỉnh Bình Định) xác nhận có vụ việc ông P. bị tố cáo vay tiền nhưng chậm trả nợ.

"Tháng 6/2021, tôi về nhận công tác tại xã đã nghe thông tin ông P. nợ nần, nhưng việc này là cá nhân của ông P. vay mượn từ trước. Về mặt Đảng, Chi bộ Công an đã kiểm điểm rồi, còn về mặt chính quyền, do ngành dọc nên cấp trên quản lý và ông P. không phải là cán bộ công chức, xã không thể xử lý", ông Toàn cho hay.

Ông Toàn thông tin thêm, qua làm việc, ông P. xác nhận có vay nợ, còn nợ bao nhiêu, ông không hỏi rõ. Ông P. cũng nói việc nợ trong khả năng trả và cam kết đến 31/12/2023 sẽ trả hết nợ, tuy nhiên người cho vay yêu cầu trả một lần chứ không trả nhiều lần.

Theo Đại tá Võ Đức Nguyện, Giám đốc Công an tỉnh Bình Định, việc cán bộ công an nợ nần gây ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín của chiến sĩ công an.

"Chúng tôi đã chỉ đạo kỷ luật. Còn việc vay mượn cá nhân đương nhiên phải trả, nếu chây ì, người cho vay có thể kiện ra tòa. Bây giờ đã bị kỷ luật rồi, vài bữa bị người ta kiện tiếp, sẽ bị kỷ luật tiếp. Nếu trong một năm, cán bộ công an bị kỷ luật 2 lần thì cho ra khỏi ngành", Đại tá Nguyện khẳng định.