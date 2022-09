Các tỉnh nằm "rìa" cơn bão Noru đang mưa lớn, nhiều nơi ngập lụt

Tại Thanh Hóa, từ sáng sớm nay (28/9), nhiều địa phương của tỉnh này đã có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến tại các trạm khí tượng thủy văn tính từ 1h-7h ngày 28/9 phổ biến từ 5-30mm.

Sáng 28/9, mưa trắng trời tại Sầm Sơn, Thanh Hóa (Ảnh: Thanh Tùng).

Từ hôm nay đến ngày 30/9, tại Thanh Hóa sẽ có mưa vừa đến mưa to, cục bộ mưa rất to và rải rác có dông (mưa to tập trung trong ngày 28, 29/9). Tổng lượng mưa cả đợt có khả năng đạt từ 100-200mm/đợt, riêng các huyện thuộc đồng bằng ven biển và phía nam, tây nam như: Thị xã Nghi Sơn, Nông Cống, Như Thanh, Như Xuân, Thường Xuân, Thọ Xuân, Triệu Sơn, Quảng Xương, thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn,... có thể đạt từ 200-300mm/đợt.

Trong những ngày tới, nhiều địa phương tại Thanh Hóa có thể đạt từ 200-300mm/đợt (Ảnh: Thanh Tùng).

Tại Nghệ An, theo trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn, tính từ tối hôm qua đến sáng nay (28/9), tổng lượng mưa cục bộ, phổ biến ở vùng núi 50-60mm, còn khu vực trung du và đồng bằng, ven biển từ 50-70mm.

Từ sáng ngày 28/9, nhiều địa phương tại Nghệ An đã xuất hiện mưa (Ảnh: Nguyễn Tú).

Dự báo từ chiều 28-29/9, trên địa bàn có nguy cơ xảy ra dông lốc, sạt lở nhiều nơi. Người dân khu vực miền núi đề phòng lũ quét, sạt lở đất.

Hiện trên địa bàn Nghệ An chưa ghi nhận có thông tin thiệt hại do hoàn lưu bão số 4. Tuy nhiên, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các đơn vị, địa phương theo dõi sát diễn biến thời tiết, sẵn sàng ứng phó với các tình huống có thể xảy ra, đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản của người dân.

Tại Hà Tĩnh, từ rạng sáng 28/9, do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão Noru, khu vực ven biển Hà Tĩnh có gió cấp 5, cấp 6; riêng khu vực ven biển thị xã Kỳ Anh cấp 8, giật cấp 9. Độ cao sóng quan trắc được tại trạm Hoành Sơn lúc 7h sáng nay là 2m.

Người dân xã Thạch Sơn, huyện Thạch Hà chằng néo các khu vực lồng bè nuôi cá trước nguy cơ mưa lớn gây lũ (Ảnh: Xuân Sinh).

Đêm qua và sáng nay (28/9), nhiều khu vực ở Hà Tĩnh có mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Lượng mưa tính từ 19h ngày 27 đến 7h ngày 28/9 tại các khu vực phổ biến từ 41-87mm. Huyện Hương Khê là nơi có lượng mưa lớn nhất với 101-124mm.

Trong khi đó, những ngày qua, trên địa bàn Hà Tĩnh đã có mưa lớn, hiện các hồ chứa nhỏ trên địa bàn tỉnh này cơ bản đã tích đầy nước, một số hồ đã chảy tràn tự do. Mực nước một số hồ chứa lớn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh như hồ Ngàn Trươi đạt 39,843/52m (dung tích 352/775,7 triệu m3), hồ Kẻ Gỗ đạt 25,53/32,5m (dung tích 170/345 triệu m3), hồ Sông Rác 20,55/23,2m (dung tích 84/124,5 triệu m3).

Người dân xã Thạch Sơn che chắn dụng cụ đánh bắt hải sản (Ảnh: Xuân Sinh).

Để chủ động ứng phó với mưa lũ, ông Võ Trọng Hải, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các đơn vị, địa phương theo dõi sát diễn biến thời tiết, sẵn sàng mọi phương án, kế hoạch ứng phó với các tình huống có thể xảy ra, đảm bảo an toàn về tính mạng, tài sản cho Nhân dân. Tuyệt đối không chủ quan trước mưa lớn do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 4.

Tại Quảng Bình, trong sáng 28/9, tại nhiều địa phương của tỉnh này đã xuất hiện mưa to khiến nhiều sông, suối trên địa bàn các huyện miền núi như Minh Hóa, Tuyên Hóa dâng cao gây chia cắt cục bộ nhiều khu vực.

Trong đó, tại huyện Minh Hóa, mưa to đến rất to từ chiều tối qua đến sáng nay (28/9) khiến nước trên thượng nguồn sông Gianh dâng cao, gây ngập nhiều ngầm tràn, chia cắt các bản làng thuộc xã Dân Hóa và Trọng Hóa. Có nơi, nước dâng cao gây ngập từ 0,7-1,2m, nhiều tuyến đường người và phương tiện không thể lưu thông qua đoạn ngập.

Con đường vào các bản vùng Lòm, xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa, Quảng Bình ngập sâu, gây chia cắt cục bộ (Ảnh: Đ.T).

Để đảm bảo an toàn, lực lượng chức năng đã cắm biển cảnh báo, đồng thời bố trí lực lượng túc trực để ngăn người dân và phương tiện không đi lại qua khu vực nguy hiểm, tránh các sự cố đáng tiếc có thể xảy ra.

Theo đài khí tượng thủy văn tỉnh này, từ nay đến sáng 29/9, địa phương này sẽ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, lượng mưa phổ biến 70-150mm, có nơi trên 160mm. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Tại Quảng Trị, nhiều ngầm, tràn qua suối ở miền núi tỉnh này bị nước dâng, chia cắt như cầu tràn thôn Trùm, xã Ba Tầng và đập tràn Nguồn Rào, xã Hướng Sơn, huyện Hướng Hóa.

Mưa lớn, nước lũ dâng cao khiến cầu tạm tại xã Vĩnh Ô, huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị bị lũ cuốn trôi (Ảnh: Đ.N).

Nước suối tại huyện Đakrông dâng cao, có nơi nước dâng qua ngầm, tràn hơn 1m, chảy rất xiết. Chính quyền các địa phương đã phân công lực lượng chốt giữ, yêu cầu người dân không đi qua các ngầm, tràn, khu vực nguy hiểm.

Các đập thủy điện dọc theo sông Đakrông đã vượt tràn hơn 2m và đang có xu hướng dâng cao. Từ 7h45 sáng nay (28/9), nhà máy thủy điện Đakrông 1 đã tiến hành xả lũ về hạ du với lưu lượng xả qua van trên 51m3/s. Huyện Đakrông đã tiến hành di dời các hộ dân vùng thấp trũng đến nơi an toàn.