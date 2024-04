Cả nước nắng nóng dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết ngày 16/4, nắng nóng có xu hướng giảm nhẹ ở Tây Bắc Bộ nhưng gia tăng mạnh tại Nam Bộ. Nhiều nơi đã ghi nhận mức nhiệt cao nhất trên 39 độ C, bao gồm: Biên Hòa (Đồng Nai) 39,2 độ C, Thủ Dầu Một (Bình Dương) 39,9 độ C, Đồng Phú (Bình Phước) 40 độ C...

Mức nhiệt trên là rất cao so với các khu vực Nam Bộ, đặc biệt khi khu vực đã ở cuối mùa khô. Tình trạng này sẽ còn tiếp diễn trong nhiều ngày tới.

Ngày 17/4, nắng nóng tiếp diễn ở các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình với nhiệt độ cao nhất 36-38 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Thời tiết trên cả nước nắng ráo trong ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, thuận lợi cho người dân vui chơi (Ảnh: Hải Long).

Đồng thời vùng áp thấp nóng phía tây mở rộng vùng ảnh hưởng ra cả khu vực Lào Cai, Yên Bái, từ Thanh Hóa đến Phú Yên và Tây Nguyên. Các địa phương này ghi nhận mức nhiệt cao 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C. Độ ẩm thấp nhất 40-45%.

Trong khi đó, Hà Nội và các tỉnh, thành phố Đông Bắc Bộ cũng gia tăng nền nhiệt đáng kể trong hôm nay. Độ ẩm giảm, nắng mạnh hơn gây cảm giác oi bức. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 32-34 độ C.

Bảng dự báo thời tiết khu vực Việt Trì (Phú Thọ) trong 3 ngày tới:

Ngày Ngày 17/4 Ngày 18/4 (Giỗ tổ Hùng Vương) Ngày 19/4 Thời tiết Nắng nóng Nắng nóng Nắng nóng Xác suất mưa 30% 30% 10% Nhiệt độ 27-35 độ C 27-35 độ C 28-37 độ C

Ngày 18/4 (tức Giỗ Tổ Hùng Vương 10/3 âm lịch), nắng ráo bao trùm khắp cả nước, thuận lợi cho người dân vui chơi. Mưa dông có thể xuất hiện vào chiều tối ở vài nơi thuộc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nhưng không có nguy cơ mưa lớn.

Người dân lưu ý hạn chế hoạt động ngoài trời kéo dài nhiều giờ dưới nền nhiệt cao, nhất là trong khung giờ cao điểm của nắng nóng 11h-16h.

Dự báo thời tiết ngày 17/4 tại các vùng trên cả nước:

- Hà Nội: Chiều tối và đêm mưa rào kèm dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C, cao nhất 32-34 độ C.

- Phía Tây Bắc Bộ: Chiều tối và đêm mưa rào kèm dông vài nơi, ngày nắng nóng. Riêng khu vực Tây Bắc nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 33-36 độ C, riêng khu Tây Bắc 36-38 độ C, có nơi trên 39 độ C.

- Phía Đông Bắc Bộ: Chiều tối và đêm mưa rào kèm dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 32-35 độ C.

- Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Chiều tối và đêm mưa rào kèm dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; cao nhất 34-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

- Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Chiều tối và đêm mưa rào kèm dông vài nơi, ngày nắng, phía bắc có nơi nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; cao nhất 32-35 độ C, phía bắc 34-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

- Tây Nguyên: Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm mưa rào kèm dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C; cao nhất 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

- Nam Bộ: Ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C; cao nhất 35-38 độ C, miền Đông có nơi trên 38 độ C.