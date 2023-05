Bức xúc trước hành động bỏ rơi người già, thai phụ của tài xế xe khách

Tài xế nhẫn tâm bỏ rơi người già, thai phụ

Từ đầu năm đến nay, Công an tỉnh Quảng Ngãi phát hiện 2 vụ tài xế bỏ rơi hành khách trên tuyến quốc lộ 1A.

Theo đó, tháng 1, bà N.T.M. (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) cùng 2 cháu (11 tuổi và 8 tuổi) đi TP Đà Nẵng thăm người thân. Khi đến nơi, bà M. mới biết người này đã chuyển nhà. Bà M. buộc phải đón xe đưa cháu về lại Bà Rịa - Vũng Tàu.

Trên đường đi, do bà M. hết tiền nên tài xế xe khách yêu cầu 3 bà cháu xuống xe tại thị trấn La Hà (huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi). Hết tiền lại không có người thân thích nên bà M. phải dắt cháu lang thang trên tuyến quốc lộ 1A.

Mới đây, ngày 26/5, gia đình anh L.K.K. (38 tuổi) đón xe từ cầu vượt Hòa Cầm (TP Đà Nẵng) về quê tại Cần Thơ. Con gái anh K. mới 4 tuổi, vợ anh - chị P.T.N.B. - đang mang bầu tháng thứ 8.

Khi xe đến địa phận tỉnh Quảng Ngãi, chị B. có dấu hiệu mệt mỏi. Lo sợ chị B. chuyển dạ, tài xế yêu cầu cả gia đình rời xe.

Theo K., do đã hết tiền nên anh rất lo sợ khi bị yêu cầu xuống xe. Nếu xuống xe, cả gia đình sẽ không đủ tiền mua vé tiếp tục về quê.

Anh K. cố gắng thuyết phục tài xế nhưng bất thành. Sau đó, gia đình anh bị tài xế bỏ xuống tuyến quốc lộ 1A, đoạn qua huyện Tư Nghĩa.

Cả 2 vụ việc nêu trên được lực lượng Công an huyện Tư Nghĩa phối hợp với Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi phát hiện, hỗ trợ tiền, vé xe để về quê. Hành động này của lực lượng công an được nhiều bạn đọc Dân trí khen ngợi. Bên cạnh đó, hàng trăm bạn đọc cũng lên án hành động bỏ rơi hành khách của tài xế.

Bà M. cùng 2 cháu nhỏ bị xe khách bỏ rơi dọc đường đã được CSGT Quảng Ngãi giúp đỡ (Ảnh: Công an Quảng Ngãi).

Theo độc giả Duong Nguyen, hành vi của tài xế là không thể chấp nhận. "Nhà xe nào bất nhân thế nhỉ. Trước khi lên xe chắc họ cũng đưa tiền rồi, vậy mà nhẫn tâm "đem con bỏ chợ". Yêu cầu công an vào cuộc và rút giấy phép hành nghề vĩnh viễn với nhà xe đó", độc giả viết.

Còn bạn đọc Do Bui Sy cho rằng, cơ quan chức năng cần tìm ra nhà xe để có biện pháp xử lý thích đáng. Cần điều tra, công khai tên nhà xe có hành vi bỏ rơi hành khách để người dân được biết.

"Đành rằng kinh doanh có lợi nhuận mới là cốt lõi, liên quan đến sự tồn vong của nhà xe. Tuy nhiên người phụ nữ quá già với 2 cháu nhỏ như vậy thì cũng phải có chút lòng trắc ẩn. Đó là chút đạo đức con người đối xử với nhau trong môi trường kinh doanh khốc liệt. Tiếc là chút đạo đức con người mà cả lái xe, lái phụ, lơ xe đều không có", bạn đọc Do Bui Sy nêu quan điểm.

Thông qua báo Dân trí, bạn Thanh Bui Ngoc gửi lời cảm ơn hành động đẹp của lực lượng công an, đồng thời đề nghị xử lý trách nhiệm của tài xế. "Đẹp quá hành động của Công an huyện Tư Nghĩa! Cảm ơn tinh thần công an nhân dân vì dân phục vụ, nhưng cũng xin truy xét hành vi của tài xế và nhà xe", Thanh Bui Ngoc viết.

Khó xử lý hành vi của tài xế

Trao đổi với phóng viên Dân trí, Thiếu tá Đỗ Thành Đạt, Phó Đội trưởng đội CSGT đường bộ, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi, cho biết, khó xử lý hành vi của những tài xế bỏ rơi khách giữa đường.

Theo Thiếu tá Đạt, gia đình thai phụ bị tài xế yêu cầu xuống xe vào ngày 26/5 không nhớ rõ tên nhà xe, hay số điện thoại của tài xế. Tuy nhiên, nếu lực lượng CSGT biết rõ tài xế, nhà xe nào có hành vi bỏ rơi hành khách cũng rất khó xử lý.

"Nếu có thông tin xe khách, chúng tôi sẽ liên hệ để nhắc nhở, tuyên truyền. Nhà xe phải nhắc nhở tài xế vấn đề đạo đức khi hành nghề, không thể bỏ rơi hành khách giữa đường như thế. Việc này chỉ tuyên truyền là chính chứ rất khó xử lý", Thiếu tá Đạt nói.

Đồng quan điểm, Luật sư Bùi Bá Dũng, Trưởng văn phòng Luật sư Hoàng Hà (Đoàn Luật sư Quảng Nam), cho rằng hành vi của tài xế chỉ vi phạm vấn đề đạo đức trong ngành kinh doanh vận tải.

Giao dịch vận chuyển giữa hành khách và tài xế là giao dịch dân sự. Trong trường hợp này, bên nào vi phạm thì bên đó phải có trách nhiệm bồi thường.

"Việc này chỉ xử lý về mặt trách nhiệm dân sự, không thể xử lý hình sự. Nếu hành khách thấy bị ảnh hưởng bởi hành vi của tài xế thì có thể khởi kiện đòi bồi thường", Luật sư Dũng nói thêm.