Gia đình thai phụ nghèo bị xe khách bỏ rơi giữa đường

Sáng 27/5, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đơn vị đã phối hợp với Công an huyện Tư Nghĩa giúp đỡ gia đình một thai phụ bị xe khách bỏ rơi trên đường.

Khoảng 18h ngày 26/5, Công an huyện Tư Nghĩa (tỉnh Quảng Ngãi) nhận tin báo có một phụ nữ mang thai đi bộ trên quốc lộ 1A. Người này mang thai khá lớn, có dấu hiệu mệt mỏi.

Tiếp nhận tin báo, công an tìm hiểu sự việc thì được biết thai phụ P.N.B. (28 tuổi) cùng chồng và con gái 4 tuổi đang về quê thì bị xe khách bỏ rơi dọc đường.

Chị B. cùng chồng con được Công an huyện Tư Nghĩa giúp đỡ (Ảnh: Công an Tư Nghĩa).

Theo chị B., do hoàn cảnh kinh tế khó khăn nên gia đình chị rời TP Cần Thơ ra TP Đà Nẵng làm thuê. Thu nhập của chồng chị bấp bênh trong khi phải nuôi con nhỏ, chị lại mang bầu nên kinh tế gia đình rất khó khăn.

Chị B. hiện mang thai tháng thứ 8. Sợ xa nhà không có người giúp đỡ lúc sinh nở nên chị quyết định về quê.

Chiều ngày 26/5, gia đình chị lên xe khách tuyến Đà Nẵng - Cần Thơ. Do sức khỏe không tốt nên chị B. có biểu hiện mệt mỏi. Nhà xe thấy vậy sợ chị B. sẽ chuyển dạ sinh trên xe nên nhất quyết yêu cầu cả gia đình xuống xe.

Anh L.K.K., chồng chị B, cho biết do đã hết tiền nên anh rất lo sợ khi bị yêu cầu xuống xe. Nếu xuống xe cả gia đình sẽ không đủ tiền mua vé tiếp tục về quê. Anh K. cố gắng thuyết phục tài xế nhưng bất thành.

"Đến thị trấn Sông Vệ thì nhà xe bỏ gia đình chúng tôi xuống. Do hết tiền nên chúng tôi đành đi bộ. Có điều đồ đạc lỉnh kỉnh, con tôi còn nhỏ, vợ lại mang thai nên cũng không đi được bao xa. May là các anh công an phát hiện, hỗ trợ", anh K. cho biết.

Công an Quảng Ngãi hỗ trợ vé xe cho gia đình chị B. về quê (Ảnh: Công an Tư Nghĩa)

Theo Phòng CSGT Công an Quảng Ngãi, sau khi tiếp nhận thông tin từ Công an huyện Tư Nghĩa, đơn vị đã cử cán bộ phối hợp giải quyết.

Chị B. và cháu bé được chăm sóc để đảm bảo sức khỏe tiếp tục hành trình. Lực lượng công an còn hỗ trợ thực phẩm, nước uống cho cả gia đình.

Đến 20h cùng ngày, gia đình chị B. được hỗ trợ lên xe về quê ở Cần Thơ.