Bộ trưởng GTVT: Lịch sử không quên sự hy sinh của người mở đường

Sáng 8/9 tại Thanh Hóa, Bộ GTVT triệu tập hội nghị sơ kết việc triển khai loạt dự án cao tốc từ Ninh Bình đến Nghệ An thuộc dự án cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2017-2020.

Trong hội trường tề tựu các nhà thầu, tư vấn thi công và ban quản lý dự án, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng bày tỏ sự cảm động với tinh thần của lực lượng thi công khi phải vượt qua những khó khăn chưa từng có như đại dịch Covid-19, biến động giá nguyên vật liệu...

Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại lễ sơ kết (Ảnh: Ngọc Tân).

Thành quả là các dự án Mai Sơn - Quốc lộ 45, Quốc lộ 45 - Nghi Sơn và Nghi Sơn - Diễn Châu đã được thông xe, giúp nối liền mạch đường cao tốc từ Hà Nội về tới Nghệ An (dài 251km), rút ngắn thời gian di chuyển từ Hà Nội về Nghệ An còn khoảng 3,5 giờ so với 5 giờ như trước đây.

"Trên công trường đi qua bắc miền Trung, hàng nghìn kỹ sư, công nhân ngày đêm không ngơi nghỉ, vượt qua khắc nghiệt của thời tiết... Nắng đủ thì thi công bê tông nhựa, mưa nhiều chuyển sang làm cầu, cống... Lịch sử sẽ không quên vất vả, hy sinh của những người mở đường", Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng chia sẻ.

Bên cạnh tinh thần lao động, lãnh đạo Bộ GTVT cũng ấn tượng với nghĩa cử sẻ chia giữa các nhà thầu, doanh nghiệp xây lắp.

"Lúc đấu thầu thì họ cạnh tranh nhau để đạt được gói thầu. Nhưng khi vào thi công thì thể hiện rõ tinh thần tương trợ, nhà thầu lớn hỗ trợ nhân công, máy móc cho nhà thầu nhỏ, không nề hà", ông Thắng chia sẻ.

Lãnh đạo Bộ GTVT tiết lộ có nhà thầu huy động tới 150 kỹ sư, công nhân lành nghề để hỗ trợ nhà thầu khác đang trễ tiến độ. Đây là tinh thần đoàn kết của dân tộc Việt Nam được thể hiện trong bối cảnh kinh tế thị trường tạo ra những mặt trái.

"Chính nhờ những sự tương trợ này, chúng ta mới có thể hoàn thành được 2 dự án", Bộ trưởng GTVT khẳng định.

Bên cạnh việc tri ân đội ngũ công nhân và các đơn vị xây dựng, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cũng gửi lời cảm ơn tới người dân khu vực bị ảnh hưởng. Họ đã vì quyền lợi chung, di dời nhà cửa, mồ mả, ruộng vườn… để nhường đất thi công dự án, chấp nhận nhiều sự thay đổi ở môi trường mới để đổi lấy những con đường lớn thúc đẩy kinh tế địa phương và đất nước.

Ngày 1/9, mạch đường cao tốc chính thức nối liền từ Hà Nội đến Nghệ An (Đồ họa: Hoàng Hiệp - Ngọc Tân).

Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 gồm 11 dự án thành phần với tổng chiều dài 654km. Trong đó, có 8 dự án thành phần được đầu tư bằng hình thức đầu tư công và 3 dự án PPP.

Hiện, 8 dự án đã được đưa vào khai thác với tổng chiều dài 519km, bao gồm 4 dự án thành phần kết nối từ Ninh Bình đến Nghệ An.

Hai đoạn còn lại là Diễn Châu - Bãi Vọt, Cam Lâm - Vĩnh Hảo và cầu Mỹ Thuận 2 đang triển khai thi công. Theo kế hoạch, toàn bộ dự án giai đoạn 2017-2020 sẽ hoàn thành vào cuối tháng 5/2024.

Đến nay, cả nước đã có 1.822km đường cao tốc. Bộ GTVT phấn đấu đến cuối năm 2025 có 3.000km đường bộ cao tốc và đến năm 2030 có 5.000km đường bộ cao tốc theo đúng Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã đề ra.