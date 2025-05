Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: Việt Nam quý trọng tự do tôn giáo

Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh Tổng Bí thư Tô Lâm đang có chuyến thăm cấp Nhà nước đến nhiều quốc gia, trong đó có Azerbaijan.

Tại cuộc gặp, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cảm ơn ông Ramin Manmadove đã đến thăm Việt Nam và dự Đại lễ Vesak 2025. Ông Dung thông báo lĩnh vực quản lý tôn giáo và dân tộc tại Việt Nam nay đã được hợp thành Bộ Dân tộc và Tôn giáo. Việc này nhằm tăng cường chức năng quản lý Nhà nước tại đất nước có 27 triệu người theo các tôn giáo, tín ngưỡng.

Bộ trưởng Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung tiếp ông Ramin Manmadove - Chủ tịch Ủy ban nhà nước về các tổ chức tôn giáo Azerbaijan (Ảnh: Ngọc Tân).

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung chia sẻ Việt Nam là một trong những quốc gia chịu nhiều đau thương nhất do chiến tranh. Hơn ai hết, Việt Nam rất quý trọng hòa bình và tự do, trong đó có tự do tôn giáo.

"Tôi cũng biết Azerbaijan là quốc gia đa tôn giáo. Hoạt động tôn giáo được Nhà nước quan tâm và ngày càng phát triển. Tôi rất tin tưởng sau chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm đến Azerbaijan lần này, hai nước chắc chắn sẽ đưa quan hệ ngoại giao lên tầm cao mới", Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nói.

Đáp lời, ông Ramin Manmadove bày tỏ trân trọng vì được mời đến dự Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2025 do Việt Nam đăng cai, đặc biệt khi sự kiện diễn ra ngay sau lễ kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước.

Ông cho biết Việt Nam là đất nước bạn bè lâu đời của Azerbaijan. Chuyến thăm sắp tới của Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ tiếp nối truyền thống đó.

Buổi gặp mặt giữa Bộ trưởng Đào Ngọc Dung và ông Ramin Manmadove (Ảnh: Ngọc Tân).

"Hai nước ta có nhiều điểm chung. Ta đều mong muốn truyền cho thế hệ mai sau những nét đẹp về văn hóa, tôn giáo. Hai nước có thể hợp tác cùng nhau trong việc này", ông Ramin Manmadove chia sẻ và đề xuất ký biên bản hợp tác giữa Bộ Dân tộc và Tôn giáo Việt Nam và Ủy ban nhà nước về các tổ chức tôn giáo Azerbaijan.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cảm ơn những chia sẻ thân tình của ông Ramin Manmadove, bày tỏ mong muốn hai nước sẽ có quan hệ sâu sắc hơn trong khuôn khổ lĩnh vực dân tộc và tôn giáo.

"Tôi tán thành ý kiến của ngài là hai nước sẽ xây dựng bản ghi nhớ về việc hợp tác trong lĩnh vực tôn giáo, tín ngưỡng. Việc chuẩn bị bản ghi nhớ sẽ giao cho cơ quan chức năng 2 bên thực hiện", Bộ trưởng Dân tộc và Tôn giáo nói.