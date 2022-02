Bộ trưởng Công an được quyết định dừng chuyến bay trong tình huống khẩn cấp

Bộ Công an vừa công bố dự thảo Nghị định về quản lý, bảo đảm an ninh, trật tự tại cửa khẩu đường hàng không để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các cơ quan, tổ chức và người dân.

Đây là nhiệm vụ được Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh giao cho Bộ Công an thực hiện. Việc xây dựng nghị định nhằm hoàn thiện thể chế, pháp luật về công tác bảo đảm an ninh, trật tự nói chung và công tác quản lý cửa khẩu đường hàng không nói riêng, đặc biệt trong bối cảnh hoạt động xuất nhập cảnh qua đường hàng không chiếm tỷ lệ ngày càng lớn.

Một trong những điểm đáng chú ý của dự thảo quy định, trong tình huống khẩn cấp để bảo vệ an ninh quốc gia, Bộ trưởng Bộ Công an quyết định dừng các chuyến bay đi và đến từ một hoặc một số cửa khẩu đường hàng không. Thời hạn dừng các chuyến bay tại cửa khẩu đường hàng không không quá 24 giờ.

Trường hợp cần kéo dài thời gian tạm ngừng chuyến bay, Bộ Công an kiến nghị Thủ tướng Chính phủ có biện pháp phù hợp đồng thời thông báo ngay cho cơ quan chức trách hàng không triển khai thực hiện.

Đề xuất quy định, Bộ trưởng Bộ Công an quyết định ngừng các chuyến bay đi và đến từ một hoặc một số cửa khẩu đường hàng không; thời hạn không quá 24 giờ (Ảnh minh họa: Tiến Tuấn).

Đối với các chuyến bay do Bộ Ngoại giao cấp phép bay thì phải thông báo ngay cho Bộ Ngoại giao về quyết định tạm dừng chuyến bay. Nếu có căn cứ xác định có người xuất nhập cảnh trái phép trên chuyến bay hoặc để ngăn chặn hành vi xâm phạm an ninh quốc gia, công an cửa khẩu có quyền quyết định tạm dừng chuyến bay chưa cất cánh (chưa vào đường lăn cất cánh). Thời hạn quyết định tạm ngừng chuyến bay chưa cất cánh là 2 giờ.

Trường hợp cần kéo dài thời gian tạm dừng chuyến bay chưa cất cánh, công an cửa khẩu báo cáo Bộ trưởng Bộ Công an quyết định và thông báo ngay cho cơ quan chức trách hàng không triển khai thực hiện...

Bộ trưởng Công an quyết định áp dụng nhiều biện pháp

Tại điều 9 dự thảo quy định công an cửa khẩu chủ trì, tiếp nhận xử lý ban đầu các hành vi vi phạm pháp luật, vụ việc liên quan đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trong khu vực cửa khẩu đường hàng không sau đó cung cấp thông tin phối hợp, bàn giao cho các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền để xử lý theo quy định.

Trừ trường hợp tình huống khẩn nguy về hàng không dân dụng, khi có yêu cầu từ chỉ huy tàu bay nước ngoài về phối hợp xử lý vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự, công an cửa khẩu là đơn vị chủ trì phối hợp, xử lý ban đầu.

Cơ quan hải quan thuộc Bộ Tài chính tiếp nhận, xử lý các hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới xảy ra tại cửa khẩu đường hàng không theo quy định của pháp luật.

Các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành, các cá nhân, tổ chức khác có trách nhiệm phối hợp, cung cấp thông tin liên quan đến vụ việc an ninh trật tự cửa khẩu đường hàng không cho cơ quan có thẩm quyền thuộc Bộ Công an.

Khi xảy ra nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia nhưng chưa đến mức ban bố tình trạng khẩn cấp, trường hợp áp dụng biện pháp kiểm soát đặc biệt tại cửa khẩu đường hàng không theo quy định thì Bộ trưởng Bộ Công an quyết định áp dụng các biện pháp cụ thể như sau:

- Bộ Công an phối hợp với Bộ Giao thông vận tải xét duyệt cấp phép bay đến cửa khẩu đường hàng không.

- Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải áp dụng biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường lên cấp độ cao nhất, có thể điều chỉnh trình tự, thủ tục, luồng di chuyển hành khách phù hợp yêu cầu bảo đảm an ninh hàng không.

- Bộ Công an bố trí lực lượng tuần tra, thiết lập chốt kiểm tra an ninh tại các vị trí cần thiết, giám sát toàn bộ khu vực cửa khẩu đường hàng không.

Thời hạn áp dụng kiểm soát đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Bộ Công an cho biết sẽ lấy ý kiến về dự thảo nghị định này trong thời gian 2 tháng.