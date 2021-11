Bộ trưởng Công an yêu cầu đảm bảo tiến độ trả căn cước công dân gắn chip

Dân trí Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm yêu cầu Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội phải đảm bảo chất lượng và tiến độ cấp, trả căn cước công dân (CCCD) gắn chip điện tử cho người dân.

Giao ban định kỳ đánh giá tình hình, kết quả công tác tháng 11/2021, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an yêu cầu công an các đơn vị, địa phương phải phấn đấu hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu công tác năm 2021.

Theo đó, các đơn vị phải tập trung nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước những chủ trương, chính sách phù hợp, giữ vững an ninh mạng, an ninh nội địa, an ninh xã hội, an ninh kinh tế, an ninh tại các địa bàn chiến lược; tham mưu thực hiện tốt các chính sách an dân, an sinh xã hội phục vụ phục hồi và phát triển toàn diện các mặt kinh tế - xã hội, tiếp tục đóng góp tích cực trong phòng, chống dịch Covid-19, nhất là dịp cuối năm, Lễ Noel, Tết Dương lịch 2022, Tết Nguyên đán...; không để hình thành các "điểm nóng" về an ninh, trật tự.

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị giao ban để đánh giá tình hình, kết quả công tác công an tháng 11/2021.

Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu toàn lực lượng tiếp tục triển khai hiệu quả các kế hoạch, phương án đấu tranh phòng, chống tội phạm trong và sau dịch Covid-19; hoàn thành mục tiêu giảm 5% tội phạm về trật tự an toàn xã hội so với năm 2020.

Ngoài ra, người đứng đầu Bộ Công an còn yêu cầu, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06), phải đảm bảo chất lượng và tiến độ cấp, trả căn cước công dân; thúc đẩy triển khai phần mềm VN-eID, ứng dụng Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư vào công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Theo C06, đến nay, đơn vị đã trả trên 50 triệu thẻ CCCD gắn chip điện tử tới tay người dân. Thẻ CCCD gắn chip điện tử do Bộ Công an phát hành được coi là một trong những chiếc thẻ CCCD tiên tiến, hiện đại bậc nhất trên thế giới với nhiều tính năng, tác dụng và thẩm mỹ đẹp.

Bên cạnh các thông tin được in trên bề mặt trước, sau của thẻ CCCD thì mã QR code ở mặt trước của thẻ CCCD với 7 trường thông tin cơ bản của công dân được khai thác nhanh chóng, tiện ích, rất phù hợp với yêu cầu đọc thông tin nhanh của các cơ quan, tổ chức, cá nhân. Tại mặt sau của thẻ CCCD có chứa mã MRZ (Machine - readable zone) - Mã hàng không dân dụng quốc tế theo tiêu chuẩn ICAO. Chip điện tử được tích hợp các trường thông tin cơ bản của công dân, có chứa thông tin sinh trắc học ảnh chân dung và vân tay theo tiêu chuẩn ICAO. Tất cả các thông tin được lưu trữ đều được bảo mật, đảm bảo an ninh, an toàn thông tin bởi Ban Cơ yếu Chính phủ.

Để góp phần công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Bộ Công an đã nghiên cứu, bổ sung nhiều tính năng, tác dụng trên thẻ CCCD gắn chíp, lấy Mã QR code trên thẻ CCCD gắn chip làm nền tảng, cốt lõi để tích hợp các tính năng, tác dụng như: Tích hợp thông tin tiêm chủng của công dân, giấy đi đường của các Shipper, Checkpoint, kiểm dịch tại các chốt, các đối tượng được hưởng theo chính sách của Nghị quyết 68/NQ, F0, F0 khỏi bệnh, bằng lái xe, giấy phép đăng ký xe…

Dữ liệu này được cập nhật, bổ sung từ rất nhiều các nguồn vào hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư như: Dữ liệu quản lý người nước ngoài, dữ liệu từ các tổ chức, doanh nghiệp, dữ liệu y tế, thông tin tiêm chủng, F0, F0 khỏi bệnh, kê khai y tế, công dân làm thủ tục cấp thẻ CCCD… thông tin này đều được rà soát, kiểm tra, xác minh đặc biệt là từ lực lượng Công an cơ sở nhằm đảm bảo dữ liệu luôn chính xác, khớp với dữ liệu được lưu trữ trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Nguyễn Dương