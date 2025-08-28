Bố ngã tử vong khi giúp gia đình con trai lợp lại mái nhà sau bão Kajiki

Chiều 28/8, ông Phan Quang Cương, Chủ tịch UBND xã Yên Hòa, tỉnh Hà Tĩnh, cho biết trên địa bàn xảy ra trường hợp một người đàn ông tử vong trong quá trình sửa chữa mái nhà sau bão Kajiki (bão số 5).

Nạn nhân là ông H.C.L. (60 tuổi), trú tại thôn Bắc Thành, xã Yên Hòa. Khoảng 18h ngày 27/8, ông L. lợp lại mái nhà cho gia đình con trai và bị ngã rơi xuống đất. Người thân đưa ông đến cơ sở y tế cấp cứu nhưng nạn nhân không qua khỏi.

Hà Tĩnh là địa phương chịu thiệt hại nặng sau khi bão Kajiki quét qua (Ảnh: Dương Nguyên).

Từ ngày 24/8 đến 28/8, do ảnh hưởng của bão Kajiki, Hà Tĩnh xảy ra nhiều trường hợp thương vong trong quá trình ứng phó, khắc phục hậu quả bão.

Cụ thể, chiều 24/8, tại xã Kim Hoa, một người đàn ông tử vong, một người bị thương do ngã trong lúc chằng néo nhà chống bão. Cũng tại xã này, hôm 25/8, một người khác bị rơi xuống đất dẫn đến chấn thương sọ não trong lúc buộc dây chống tốc mái nhà.

Sau khi bão Kajiki quét qua, nhiều địa phương của Hà Tĩnh bị mất điện. Người dân thường dùng máy phát điện để duy trì sinh hoạt. Điều này đã xảy ra 2 vụ việc ngạt khí CO khiến 2 người tử vong, 4 người bị thương.