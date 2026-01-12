Giá cả ngày càng tăng, đề xuất sớm điều chỉnh chính sách tiền lương

Đây là vấn đề đặt ra trong báo cáo công tác dân nguyện tháng 12/2025 của Quốc hội, được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại phiên họp thứ 53, sáng 12/1.

Báo cáo các nội dung liên quan, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Dương Thanh Bình cho biết cử tri và nhân dân quan tâm, lo lắng về giá cả một số mặt hàng tiêu dùng thiết yếu có xu hướng tăng.

Lo lắng cả về việc thực hiện chuyển đổi phương tiện cá nhân sử dụng nhiên liệu xăng sang phương tiện sử dụng điện, cử tri đề nghị cần có lộ trình phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội cũng như khả năng tiếp cận của người dân.

Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Dương Thanh Bình (Ảnh: Hồng Phong).

Cùng với đó, theo Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát, chính sách tiền lương, chế độ đãi ngộ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người nghỉ hưu chưa đáp ứng yêu cầu bảo đảm đời sống do tác động của lạm phát, giá cả hàng hóa và chi phí sinh hoạt ngày càng tăng.

Chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở hiện nay, theo ông Bình, cũng chưa tương xứng với khối lượng công việc và yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trong khi đó, tình trạng giá vàng tăng cao, biến động mạnh và kéo dài đã tác động đáng kể đến đời sống người dân, làm gia tăng tâm lý lo lắng, ảnh hưởng đến thị trường tiền tệ, kéo theo giá cả một số mặt hàng thiết yếu tăng, làm giảm giá trị thực của đồng tiền.

Từ ý kiến của cử tri, Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành có liên quan, chính quyền các địa phương có các giải pháp để bảo đảm ổn định thị trường, giá cả trong dịp Tết Nguyên đán.

Trong đó, cần tăng cường công tác quản lý thị trường, kiểm soát giá cả, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát đề xuất nghiên cứu, xây dựng lộ trình chuyển đổi hợp lý từ phương tiện sử dụng nhiên liệu xăng sang phương tiện sử dụng điện, ban hành chính sách hỗ trợ phù hợp và tăng cường tuyên truyền để nhân dân yên tâm thực hiện.

Phiên họp thứ 53 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (Ảnh: Hồng Phong).

Đặc biệt, theo Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát, các cơ quan cần nghiên cứu, rà soát, đề xuất điều chỉnh, bổ sung các cơ chế, chính sách phù hợp với người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở, nhằm bảo đảm quyền lợi chính đáng, tạo động lực để đội ngũ này yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Song song, Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát đề nghị nghiên cứu, xem xét cân đối sớm điều chỉnh chính sách tiền lương, an sinh xã hội nhằm bảo đảm đời sống ổn định, bền vững cho cán bộ, công chức, viên chức, người hưu trí và người dân.

Trong bối cảnh Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đang tới gần, Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát đề nghị Bộ Công an tăng cường chỉ đạo lực lượng chức năng tổ chức kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về quản lý, sử dụng pháo; ngăn chặn tình trạng chế tạo, tàng trữ, mua bán và sử dụng pháo trái phép.